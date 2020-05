Ces dernières années, en tant qu’expert de la cybersécurité, j’ai pu observer une multitude d’architectures IT et j’ai été consulté pour des décisions relatives aux politiques de sécurité et leurs mises en place. La pratique la plus courante est l’installation d’un logiciel VPN sur l’ordinateur personnel d’un employé pour un accès à distance. Or, en termes simples, BYOD et VPN ne devraient jamais se mélanger ou coexister. Aujourd’hui, avec la mise en place du télétravail à grande échelle afin de respecter la distanciation sociale et aider à atténuer la menace que représente le Coronavirus pour la santé, les défauts de cette pratique sont multipliés de façon exponentielle.

Risques et défis des VPN

Alors que nous sommes dans une période de risque sociétal élevé, l’ajout d’un risque en cybersécurité ne ferait qu’aggraver notre incapacité potentielle à fonctionner. Même dans une période plus prospère et plus stable, donner un accès VPN aux employés utilisant des ordinateurs personnels représenterait un risque inacceptable. Voici quelques raisons à cela :

Les utilisateurs sont généralement administrateurs de leurs ordinateurs personnels. Par conséquent, ces derniers sont des sujets sensibles aux logiciels malveillants lorsqu’ils effectuent des opérations même classiques (mails, navigation internet, etc.). La plupart des logiciels malveillants nécessitent des privilèges pour s’exécuter et s’installer et, lorsqu’un compte est exploité, le malware obtient alors l’accès aux privilèges et à l’accès de ce compte. De plus, les vieux ordinateurs personnels, sont souvent dotés d’anciens systèmes moins efficaces pour se défendre contre les logiciels malveillants et sans support donc potentiellement sans correctifs de leurs vulnérabilités.

De plus, les vieux ordinateurs personnels, sont souvent dotés d'anciens systèmes moins efficaces pour se défendre contre les logiciels malveillants et sans support donc potentiellement sans correctifs de leurs vulnérabilités.

Les organisations n'ont généralement pas l'autorité nécessaire pour gérer l'ordinateur personnel d'un employé.

Les solutions VPN d'entreprise intègrent généralement un certificat dans le profil VPN pour valider la connexion.

Les ordinateurs personnels ne disposent généralement que d'un antivirus et d'un logiciel de pare-feu de base

La technologie VPN est fortement dépendante de la largeur de la bande passante externe à l'environnement, des liaisons des réseaux internes connectant le VPN au réseau, et de la segmentation du réseau pour isoler les connexions externes des ressources sensibles. La plupart des VPN, même avec des appareils mobiles fournis par l'entreprise, ne sont pas dimensionnés pour prendre en charge de grandes quantités d'utilisateurs agissant tous simultanément dans un même environnement. En plus de créer des failles de sécurité dans l'environnement de l'entreprise, le passage aux VPN en masse peut entraîner de graves problèmes de performance du réseau.

Certaines organisations reconnaissent les risques des VPN mais tentent néanmoins de les faire fonctionner grâce à des solutions de contournement complexes (avec des environnements VDI, des proxys, etc.). Si cette approche permet parfois aux organisations d’atténuer efficacement les risques liés aux VPN, elle n’est généralement pas rentable d’un point de vue ressources humaines et assets. Je suis convaincu que les entreprises devraient reconsidérer les risques des VPN sur les biens domestiques et envisager des solutions moins risquées et plus évolutives pour étendre l’accès à distance aux télétravailleurs. L’idéal est de fournir des assets appartenant à l’entreprise (renforcés et gérés pour fournir un accès à distance sécurisé) et d’acquérir une solution d’accès à distance moderne et architecturée ne nécessitant pas un environnement complexe pour assurer une connectivité sécurisée. De par les technologies d’accès à distance actuellement disponibles sur le marché pour les entreprises, il n’y a aucune excuse et probablement aucun avantage justifiable pour encore déployer des VPN.

___________________

Par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust