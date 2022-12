Dénommée Cloud Sentry, la nouvelle plateforme de Trend Micro se déploie à la volée sur AWS, dresse un panorama des menaces et propose des solutions de remédiations.

Cloud Sentry a pour objectif principal de simplifier le quotidien des équipes responsables de la cybersécurité des applications cloud. La solution se déploie en peu de temps, quelques minutes selon Trend Micro, ne nécessite pas de déplacement de données, identifie rapidement les risques, malwares, trojan, virus. Elle va même jusqu’à proposer des solutions de remédiations. Le déploiement est censé ne pas monopoliser de ressources IT et ne pas impacter les applications en production.

Cette nouvelle offre répond à un besoin sensible. « Les équipes responsable de la sécurité ont du mal à suivre le rythme rapide de déploiement des applications sur le cloud, une tâche encore plus complexe dans des environnements hybrides », avance Philip Bues, Research Manager Cloud Security chez IDC. En d’autres termes, la fréquences des mises à jour applicatives sur le cloud nécessite de faciliter le déploiement des outils et les contrôles de sécurité.

Sur le terrain, Cloud Sentry nécessite un seul déploiement par compte AWS. Les instances EC2, pour les serveurs, les images ECR, le logiciel de conteneur et les fonctions Lambda de l’hyperscaler sont prises en charge à travers un contrôle de l’intégrité et des sécurité anti-malware.

L’éditeur a – comme c’est désormais souvent le cas – mis en avant un premier utilisateur de sa solution. « La collaboration avec Trend Micro nous permet de protéger les données à grande échelle sans avoir à gérer de serveurs, tout en conservant l’intégralité de nos données dans notre compte client. L’apport de contrôles de sécurité et de types de ressources supplémentaires change la donne pour nous, et ce, sur des centaines d’équipes distribuées », explique ainsi Jason Cradit CIO/CTO chez Summit Carbon Solutions.

Cloud Sentry est déjà disponible pour les clients de Trend Micro, avec les fonctionnalités de surveillance de l’intégrité et des contrôles de sécurité anti-malware. L’analyse des vulnérabilités, l’inspection des logs et une prise en charge supplémentaire du stockage seront disponibles dans un second temps.

Découvrez Cloud Sentry au travers d’une vidéo: