Une enquête de l’éditeur SolarWinds sur le marché de l’emploi IT souligne l’optimisme des professionnels. Bémol, les difficultés de recrutement compliquent les conditions de travail.

Spécialisé dans les logiciels de gestion IT, l’éditeur SolarWinds, également bien connu pour avoir subi une cyberattaque majeure en 2020 (la fameuse attaque à la supply chain Sunburst), a mené une enquête avec l’organisation IT Pro Day sur l’état du marché de l’emploi pour les professionnels de l’informatique.

Malgré le ralentissement de l’économie, plus de deux tiers des professionnels de l’informatique restent optimistes quant à leur avenir.

Moins positif, la moitié des personnes interrogées ont souligné le manque de personnel qualifié au sein de leurs entreprises.

Pour tenter de pallier ce problème, 59% des répondants ont indiqué que leur entreprise avait accordé plus de souplesse en termes d’heures et de lieux de travail. Et 33 % ont répondu que leur employeur avait augmenté leur salaire.

Limites et désillusions du « Great Resign »

Parmi les autres résultats majeurs de l’enquête, 22 % des professionnels IT interrogés ont déclaré avoir commencé un nouvel emploi au cours de l’année dernière et plus de la moitié ont envisagé de le faire. Une démarche pas toujours couronnée de succès pour ceux qui ont changé d’emploi. Seuls un tiers d’entre eux apprécient leur nouveau poste et pour 15 %, ces nouvelles fonctions sont pires que les précédentes.

Pour plus de la moitié, le nouveau poste est équivalent à l’ancien.

Sans grande, surprise, en dehors du salaire, le plus important est désormais pour les professionnels de l’IT l’équilibre travail-famille.

Côté salarial tout de même, 31 % des professionnels IT ne pensent pas être justement rémunérés dans leur rôle quand 4 % disent être surpayés.

Enfin, le manque de personnel dans les entreprises risque de perdurer : 46 % des personnes interrogées ont répondu que leur entreprise avait soit ralenti, soit gelé les embauches dans un contexte de ralentissement économique potentiel. Le constat global dénote un optimisme des professionnels dans un contexte économique et géopolitique difficile pour les entreprises.

