Avec des partenariats solides, des processus optimisés et une orientation marketing claire: Fabio Albanini dévoile la nouvelle stratégie de Snom en vue de l’évolution de la marque et pour une croissance à long terme.

Fort de son leadership historique dans le secteur de la téléphonie IP, Snom entame une phase nouvelle et ambitieuse de croissance, en remaniant son positionnement stratégique pour s’affirmer comme marque premium des communications d’entreprise intégrées. Cette évolution, guidée par la vision de Fabio Albanini en qualité de Senior Vice President Sales & Operations, repose sur le solide héritage d’innovation et de fiabilité qui caractérise Snom depuis 27 ans, la projetant vers de nouvelles opportunités de développement et d’expansion.

L’objectif principal du repositionnement de l’entreprise est de renforcer la position de Snom en tant que partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions de communication globales, fiables et de pointe, capables de soutenir leur transformation numérique et d’améliorer leur efficacité opérationnelle. À cette fin, Albanini a l’intention d’adopter une approche multidimensionnelle, en optimisant les processus opérationnels, en faisant évoluer l’offre de produits et en élargissant la présence commerciale et territoriale, en capitalisant sur son expertise dans le domaine de la transmission vocale combinée à l’ingénierie du matériel et des logiciels. Une évolution nécessaire, selon Albanini, car si, par le passé, les postes de travail au bureau avec les téléphones fixes pour chaque employé étaient la norme, aujourd’hui l’univers des télécommunications d’entreprise est bien plus complexe.

Quatre lignes de produits : la continuité à la base de l’évolution

Snom continuera d’investir dans l’évolution de son portefeuille de produits pour la téléphonie IP, en gardant l’accent sur la qualité, la sécurité et l’innovation qui ont fait de l’entreprise un leader du marché. Le fournisseur a l’intention d’étendre et de mettre à jour les lignes actuelles de produits, en accordant une attention particulière aux téléphones de bureau de la série D8xx et aux terminaux dédiés au secteur vertical de l’hôtellerie. Les produits dédiés à l’hôtellerie, y compris les téléphones analogiques pour ce secteur, ont donné de nombreuses satisfactions au fournisseur au cours de l’année écoulée et connaîtront d’importantes diversifications. Il en va de même pour le portefeuille d’accessoires, qui comprend des casques, des solutions pour les conférences (C300) et des appareils spécialisés tels que le terminal pour les environnements de bureau à distance (Snom SP800) et les systèmes de pagination (Snom PA1+).

En ce qui concerne les solutions monocellulaires, doubles et multicellulaires et leurs terminaux IP sans fil DECT respectifs, l’intention du fournisseur est de donner une continuité à un portefeuille déjà très étendu. « S’agissant de véritables infrastructures de téléphonie, qui nécessitent des études de faisabilité et se révèlent essentielles dans des secteurs critiques tels que la santé, l’industrie et la logistique, nous devons également garantir à l’avenir la continuité maximale d’une catégorie de produits aujourd’hui responsable d’environ 50 % de notre chiffre d’affaires », confirme Albanini.

Un autre élément essentiel de la stratégie produit poursuivie par Albanini avec le VP Products et l’équipe Interop est l’entretien et l’expansion des partenaires technologiques. Snom dispose de plus de 70 partenaires technologiques dans le monde entier, du plus grand fournisseur de plateformes de téléphonie à la plus petite entreprise locale. Avant de lancer un produit, le fournisseur suit un programme de certification rigoureux avec ses partenaires : une interopérabilité élevée assure un plus grand succès sur le marché aux deux parties.

Des stratégies commerciales intégrées pour la croissance

La stratégie commerciale promue par Fabio Albanini est étroitement liée à cette évolution du produit et se concentre sur trois axes principaux.

Tout d’abord, le plus grand soins apportés au réseau de partenaires qui compte actuellement plus de 10 000 revendeurs à valeur ajoutée au niveau EMEA et APAC. Ces derniers bénéficient activement du programme partenaire Snom via le portail partenaire. En outre, dans les zones géographiques où Snom dispose déjà d’une forte présence sur le marché, à savoir l’Italie, le DACH, la France, la péninsule Ibérique, le Benelux et le Royaume-Uni, Albanini a l’intention de consacrer davantage de ressources à l’exploration de nouvelles collaborations et à la recherche de nouveaux clients avec une approche beaucoup plus active, soutenue par le marketing, dont les activités sont essentielles pour un développement commercial de premier plan dans toutes les régions où Snom est actif.

Ensuite, Snom entend poursuivre l’expansion géographique visant à la consolidation et à l’ouverture de nouveaux marchés avec des solutions adaptées aux spécificités locales. Plus précisément, Albanini s’attend à une forte croissance dans les territoires où l’entreprise a commencé à investir il y a quelques années. Cela inclut tous les pays d’Europe de l’Est, la région de la CEI, le Moyen-Orient et enfin, le marché APAC, où le fournisseur a récemment activé ses premiers contrats de distribution, obtenant des résultats très importants, par exemple en Inde et en Australie.

Enfin, une attention particulière sera accordée aux opportunités offertes par la gamme de produits de l’hôtellerie et de la restauration. Bien qu’il s’agisse d’un marché vertical et de niche, il ne présente pas de canal saturé, une excellente opportunité pour ceux qui, comme Snom, poursuivent un modèle commercial indirect. Avec cette ligne de produits, Snom a déjà suscité l’intérêt d’un grand nombre de nouveaux distributeurs et revendeurs.

Vision d’entreprise : Culture de l’excellence et perspectives de transformation à long terme

Le leadership de Fabio Albanini vise à préserver et à renforcer la fiabilité et l’innovation continue, avec une attention constante sur la satisfaction client, en promouvant un environnement de travail collaboratif et axé sur le succès. La réalisation de cet objectif suppose l’optimisation de certains processus essentiels pour pouvoir fournir au client non seulement des produits, mais également des services de haute qualité. « Bien que Snom soit, heureusement, une entreprise très bien organisée et absolument capable de gérer son double rôle d’ingénierie et de fabrication, il existe des opportunités d’optimisation qu’il serait dommage de ne pas saisir », conclut Albanini.

Grâce à la synergie des nouvelles stratégies commerciales, combinée à l’évolution continue de l’offre de produits et à l’optimisation des processus, Snom se prépare donc à évoluer en tant que leader de la téléphonie IP de marque premium des communications d’entreprise intégrées. Cela lui permettra d’offrir des solutions complètes et innovantes pour les organisations de tous types et de tous secteurs d’activité dans le monde entier.