Le spécialiste français des ordinateurs au format ultra compact réduit encore un peu les dimensions de son célèbre Kubb et lance le Kubb mini, un PC cubique de 7 cm de côté.

Bleu Jour est une PME toulousaine assez singulière. Depuis 20 ans, elle construit des PC atypiques et a fait des « mini PC » sa grande spécialité. Partenaire privilégié d’Intel, l’entreprise a basé une grande partie de sa stratégie sur l’approche modulaire du fondeur américain et son concept de « Compute Element ». Elle réalise l’essentiel de son Chiffre d’Affaires à l’international et ses machines sont essentiellement acquises par des entreprises qui pour satisfaire des besoins métiers recherchent des machines ultra-compactes et designs.

Modèle emblématique de l’offre Bleu Jour, le Kubb – pourtant déjà bien peu encombrant – est aujourd’hui décliné dans une version « Kubb mini » qui en fait l’un des PC les plus petits et les plus discrets au monde.

Si le Kubb est déjà un appareil ultra-compact de 12 cm (pour chaque côté de sa forme cubique), sa version « mini » se contente, elle, de 7 centimètres ! L’appareil, qui ne pèse de 450 grammes, peut être transporté en le tenant entre deux doigts et peut donc se glisser aisément un peu n’importe où : attaché derrière un écran, placé dans un tiroir, embarqué dans un véhicule, etc.

Kubb Mini est muni d’un processeur quadri-cœur Intel Celeron N5105 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,90 GHz) avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Coté connectique, KUBB Mini est équipé de connexions WiFi AC et Bluetooth 4.2, quatre ports USB Type-A, un port Type-C, une sortie HDMI, une prise jack et un connecteur pour l’alimentation externe. La machine est commercialisée sans OS, ou avec Windows 10, Windows 11 ou même Linux Mint.

Décliné en différentes couleurs, il est disponible dès maintenant au prix 299 € TTC (sans OS).

