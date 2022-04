À l’occasion de la Hacking Convention 2022, les 14 et 15 avril, le constructeur français Bleu Jour dévoile un nouveau mini PC sécurisé à chiffrement sans contact conçu en partenariat avec Freemindtronic.

Bleu Jour est un constructeur très atypique. D’abord, il est Français, ce qui n’est vraiment pas fréquent. Ensuite, l’entreprise s’est spécialisée sur un segment particulier : celui des mini PC en s’appuyant sur la technologie Intel Compute Element. Enfin, l’entreprise réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires sur le segment B2B et à l’export.

L’entreprise toulousaine s’appuie une nouvelle fois sur ses marques de fabrique pour proposer un nouveau mini PC à usage assez vertical. Le Kubb Secure est un ordinateur compact pensé pour les entreprises qui ont besoin de fortifier leurs patrimoines informationnels et leurs échanges soit parce qu’elles travaillent dans des domaines où la sécurité prime (armée, finance, juridique, …) soit parce qu’elles doivent protéger une propriété intellectuelle sur laquelle elles travaillent.

Le Kubb Secure est ainsi le tout premier ordinateur de bureau à intégrer en standard la technologie Secure Card de la deeptech Freemindtronic. Celle-ci procure une solution de chiffrement sans contact de bout en bout. Il devient ainsi possible de chiffrer et déchiffrer fichiers et messages simplement en passant une carte SecureCard devant le lecteur sans contact du PC ou d’un smartphone.

Bleu Jour va réaliser des démonstrations de cette technologie originale sur son stand THCon2k22 à l’occasion de la Toulouse Hacking Convention les 14 et 15 avril.