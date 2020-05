Le jury du challenge Act4New organisé par le Syntec Numérique a rendu son verdict. Ce challenge faisait se défier durant 36h des équipes de développement afin de réaliser un prototype de solution numérique pour répondre aux défis de la société post-Covid19.

Le jury a été récompensé une solution, Covidonationers, qui permet le suivi transparent des dons aux organisations de santé grâce à la technologie blockchain. Cette solution permet aux citoyens donateurs de suivre en toute transparence le parcours des dons réalisés aux organisations de santé.

Une autre application blockchain s’est également démarquée durant l’épreuve et a reçu le prix « Coup de cœur » du Jury. Il s’agit du dispositif de construction d’une identité numérique produit par l’équipe « Team4Change ». Objectif : permettre de dématérialiser, de sécuriser et de certifier les échanges de documents officiels au quotidien.

« Nos entreprises et nos partenaires ont joué le jeu du hackhathon : partir d’une feuille blanche, s’emparer des problématiques de demain, faire germer de très belles idées, y associer les compétences techniques pour les réaliser, rassembler des équipes formidables, dans un temps très contraint… On ressort plein d’énergie de cette expérience du premier hackathon pour Syntec Numérique et ses partenaires » a réagi Isabelle Zablit-Schmitz, Présidente de Clavesis et administratrice de Syntec Numérique.