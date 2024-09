Le vol et l’usurpation d’identités sont l’un des fléaux de la sécurité des SI et l’un des grands cauchemars récurrents des DSI et RSSI. Pour évoquer l’ingéniosité des attaquants et les innovations des protections, Laurie Garnier, directrice générale de SailPoint France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

SailPoint est une entreprise pionnière dans le domaine de la gestion des identités, fondée en 2005 à Austin, Texas, par Mark McClain (ex d’IBM et fondateur de Waveset), Kevin Cunningham et Jackie Gilbert. Elle s’est dès ses débuts spécialisée dans la gestion des identités et des accès (IAM) se concentre sur les défis que sont l’identification, la sécurisation et la gestion de tous types d’identités numériques au sein des organisations. Cette spécialisation permet aux entreprises de garantir que seules les bonnes personnes ont accès aux ressources appropriées, au bon moment et pour les bonnes raisons.

Depuis sa création, SailPoint a connu une croissance rapide et a élargi son portefeuille de solutions par le biais d’acquisitions stratégiques, telles que Cloudmasons en 2012, Whitebox Security en 2015, et plus récemment, Intello et ERP Maestro en 2021. En 2022, SailPoint a été acquis par le fonds Thoma Bravo pour environ 6,9 milliards de dollars

Avec Guy Hervier, notre invité de la semaine Laurie Garnier, DG de SailPoint France , revient sur les défis de la cybersécurité des identités et nous explique comment son entreprise innove chaque jour pour répondre à l’ingéniosité des hackers et cyberattaquants.

