Toujours plus de vitesse de transfert ! L’USB Promoter Group annonce son nouveau protocole « USB4 v2.0 » plus rapide avec des échanges jusqu’à 80 Gb/s, mais crée par la même occasion encore un peu plus de confusion dans un écosystème USB déjà complexe.

L’univers du port USB a toujours été complexe avec une grande diversité de connecteurs. Depuis quelques années toutefois, l’USB Promoter Group – qui préside aux destinées du standard – veille à imposer un seul et unique connecteur universel, l’USB-C. C’est d’ailleurs ce connecteur qui sera désormais obligatoire pour tous les appareils numériques mobiles commercialisés dans l’Union Européenne à partir de 2024 (ce qui laisse peu de temps à Apple pour s’y conformer).

Mais si le connecteur n’évolue plus, les protocoles USB qui l’accompagnent, eux, continuent largement d’évoluer. Dans sa quête vers toujours plus de performance dans le transfert d’informations entre appareils USB, l’USB Promoter Group et l’USB Implementers Forum viennent d’officialiser la version « 2.0 » de la norme USB 4. Sur le papier, tout est fabuleux : le connecteur reste l’USB-C et la vitesse de transfert est doublée pour atteindre les 80 Gb/s.

Mais dans la pratique, cette annonce ne fait qu’ajouter de la complexité à un écosystème déjà incompréhensible pour les utilisateurs non technophiles… D’autant que bien des observateurs estiment que cette évolution n’était pas nécessairement indispensable. Le protocole Thunderbolt 4 affiche déjà de tels taux et utilise le même connecteur. Et la très vaste majorité des périphériques USB est très loin d’offrir les taux de 40 Gb/s promis par la norme USB 4 « v1.0 ».

Déjà les utilisateurs avaient bien du mal à comprendre les différences entre USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 1×1, USB 3.2 Gen 1×2, USB 3.2 Gen 2×1, USB 3.2 Gen 2×2, autant de versions de l’USB qui utilisent parfois le connecteur classique USB-A parfois le connecteur USB-C. Un vrai foutoir… D’autant qu’en voulant simplifier, l’USB Promotor Group a tout compliqué. Car en réalité USB 3.2 Gen1 désigne un port USB 3.1 Gen 1 qui désigne lui-même un port USB 3.0 ! De même un port USB 3.2 Gen 2 désigne un port USB 3.1 (ou plus exactement USB 3.1 gen 2). Et « USB 3.2 Gen 2×2 » désigne un vrai port USB 3.2 complet. Vous n’y comprenez rien ? C’est normal !

Mais ce n’est pas tout. La très vaste majorité des utilisateurs n’ont aucune idée du protocole derrière leurs ports USB-C et sont bien incapables de dire si ces derniers sont en USB 2.0, USB 3.x, USB 4 ou Thunderbolt 3 ou 4.

En outre ce n’est pas parce qu’une clé, un disque ou un périphérique affiche une compatibilité « USB 3.0 » ou « USB 4.0 » qu’il garantit pour autant des performances maximales au niveau de l’écriture et de la lecture des informations.

Enfin, chaque évolution de la norme USB impose en théorie une évolution des câbles eux-mêmes ! Or rien ne différencie physiquement un câble USB-C en USB 3.x d’un câble USB-C en USB 4 par exemple.

Certes, la norme USB 4 version 2.0 permet d’atteindre les 80 Gb/s promis même sur un câble USB 4 v1. Mais elle introduit parallèlement une différence entre un câble « passif » (les câbles USB 4.0 actuels) et des câbles « actifs » (qui devraient être estampillés USB 4 v2.0).

Bon la bonne nouvelle, c’est que les futurs ports « USB 4 v2.0 » resteront compatibles avec tous vos périphériques USB actuels. Mais s’y retrouver dans votre immense collection de câbles pour être sûr d’exploiter pleinement le potentiel de vos périphériques n’est clairement pas en voie de simplification.

Bientôt un diplôme « expert USB » ?

