Le partenariat entre le spécialiste des baies de stockage flash et l’éditeur du Data Lake SQL ‘Dremio Sonar’ a pour objectif d’accélérer et de faciliter encore l’accès aux données, ce quelque soit leur mode de stockage.

Avec sa solution SDS « Universal Storage » particulièrement appréciée par les entreprises qui accumules d’immenses volumétries de données (finance, sciences de la vie, cinéma, etc.), Vast Data propose des appliances embarquant une intelligence destinée à optimiser le stockage des données et leur accès.

De son côté, Dremio, en appui sur des technologies open-source (dont Apache Arrow), mixe les approches data-warehouses classiques et data-lakes pour réduire le coût de possession de la donnée en limitant les copies et les étapes de préparation des data-warehouses classiques.

Il y a donc une logique naturelle à voir ces deux entreprises se rapprocher pour permettre d’optimiser l’accès et l’analyse de vastes lacs de données.

« Nous continuons à constater une forte demande du marché pour soutenir l’infrastructure moderne d’analyse de données des organisations avec Vast. Le partenariat avec des leaders de l’écosystème comme Dremio permet une nouvelle approche de l’analyse des données« , justifie Jeff Denworth, CMO et co-fondateur de Vast.

Avec ce partenariat, la plateforme de Dremio donne accès aux requêtes dans une architecture hybride multicloud. Concrètement, quel que soit l’emplacement des données, sur site ou dans le cloud public, les clients de Dremio peuvent les analyser en exploitant l’architecture massivement parallèle de Vast Data. Les avantages de cette approche se concrétisent à la fois en termes de simplification de l’accès aux données, de rapidité (avec des analyses effectuées en quasi temps réel), et de scalabilité.

« Ce partenariat avec Dremio garantit que nos clients communs bénéficient d’une expérience optimisée et simple, prête à l’emploi, alors qu’ils adoptent une architecture cloud-native pour leurs besoins en gestion de données qui évoluent rapidement « , explique Jeff Denworth.

L’architecture de données simplifiée de Dremio complète ainsi la plateforme de stockage Universal Storage de Vast qui procure une très faible latence et fournit une infrastructure performante pour l’analyse massive de données. En outre, la plateforme Vast Data réduit la capacité de stockage nécessaire dans les environnements cloud-native sans compromettre les performances et en optimisant les dépenses et l’espace..

« Alors que les volumes de données continuent de croître, l’architecture désagrégée de Vast permet aux utilisateurs de faire évoluer facilement les performances et la capacité que les entreprises exigent, et que notre plateforme ouverte de data lakehouse fournit« , ajoute de son côté Roger Frey, vice-président des alliances chez Dremio.

Sans surprise, cette approche suit les besoins des entreprises en termes d’évolutivité, de souplesse et, au final, de l’abandon progressif des data-warehouses « on prem » en silos.

Pour plus d’informations : Universal Storage for Dremio | VAST Data