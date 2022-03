Beaucoup plus populaire aux USA qu’en France, Verizon est un acteur majeur des télécoms et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie et de communication. Mais quelles sont ses activités en France ? Décryptage avec Frédérique Liaigre, DG de Verizon France.

Basé à New York et implanté dans le monde entier, Verizon a enregistré un chiffre d’affaires de 133,6 milliards de dollars en 2021. Autant dire qu’il s’agit d’un géant mondial des communications. Le groupe propose des services et des solutions données, vidéo et voix sur ses réseaux et ses plateformes primés. Il répond aux demandes de ses clients en matière de mobilité, de connectivité réseau, de sécurité et de contrôle avec la plus grande fiabilité.

Plus connue aux USA qu’en France, l’entreprise n’a qu’une activité « entreprises » dans l’hexagone. Alors que les DSI s’interrogent beaucoup sur les possibilités du NaaS (Network as a Service), sur le potentiel de la 5G, sur les nouveaux services de CaaS (Communication as a Service) et sur la sécurité de leurs réseaux, Frédérique Liaigre, DG de Verizon France, est l’invitée de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, elle revient sur les activités de Verizon en France, sur les défis des entreprises en matière de gestion et de protection des réseaux et sur les atouts de Verizon autour de la 5G d’entreprise…