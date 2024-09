Alors que les performances du calcul haute performance (HPC) s’allient à l’intelligence artificielle (IA) pour résoudre des problématiques complexes, la réduction de l’empreinte énergétique s’impose comme un impératif stratégique. Défis et perspectives pour du HPC durable et une informatique éco-responsable en France et en Europe…

Le calcul haute performance (HPC) révolutionne les capacités de résolution de problèmes des ingénieurs, des data scientistes et des spécialistes IT dans de multiples domaines. Il fournit la puissance de calcul nécessaire pour traiter et analyser de vastes ensembles de données et l’intelligence artificielle (IA) permet notamment d’en extraire la valeur. La synergie entre le HPC et l’IA joue un rôle crucial dans cette nouvelle génération informatique. Elle permet enfin aux organisations de travailler et valoriser la donnée, voire de la monétiser afin de relever relever les défis complexes d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.

Face à l’intensification des préoccupations liées au dérèglement climatique et à la hausse des coûts de l’énergie, l’efficacité énergétique devient un critère qui devra être considéré par les fournisseurs de technologies HPC au même titre que le coût et les performances. Alors comment entrer dans cette nouvelle aire tout en respectant ses engagements de sobriété numérique ?

Quelles solutions pour réduire la consommation énergétique

L’Agence européenne pour l’environnement confirme le fait que le développement durable dans le domaine du HPC jouera un rôle crucial dans l’objectif de neutralité carbone que s’est fixé l’Union européenne d’ici 2050.

La collaboration entre les entreprises et les fournisseurs technologiques munis d’outils d’analyse intégrés, capables d’identifier les modèles de consommation est essentielle pour réduire la consommation d’énergie que requiert le refroidissement des serveurs alimentant le calcul haute performance. Cette collaboration permettra notamment de prendre des mesures adaptées pour concevoir un plan d’efficacité énergétique optimisé et sur mesure, en phase avec les besoins spécifiques.

Pour ce faire, de nouvelles approches sont à l’étude pour réduire la chaleur générée par les machines, le refroidissement liquide gagnant en popularité en raison de sa capacité à dissiper la chaleur avec une plus grande efficacité que les systèmes traditionnels à air. Selon un rapport de Allied Market Research, le marché mondial du refroidissement liquide devrait atteindre 6,15 milliards de dollars d’ici 2027.

Les progrès réalisés dans le domaine des logiciels jouent aussi un rôle déterminant dans cette évolution durable du HPC. Des algorithmes intelligents de gestion et d’optimisation des charges de travail permettent de répartir plus efficacement les tâches de calcul, ce qui réduit la consommation d’énergie tout en augmentant la durée de vie du matériel. De plus, une infrastructure consolidée et configurée permet de soutenir les efforts en faveur de la sobriété numérique.

L’IA durable : un vecteur essentiel pour un HPC responsable

Les stratégies durables pour le HPC doivent aller au-delà du simple matériel et de l’infrastructure, en incluant également les algorithmes sous-jacents. Les chercheurs explorent de nouvelles solutions pour les algorithmes d’apprentissage automatique (ML) et d’intelligence artificielle (IA) telles que la compression de modèles. Cette approche vise à réduire les besoins en calcul des modèles d’IA sans compromettre leur précision, offrant ainsi une voie vers une utilisation plus efficiente des ressources dans le domaine du HPC.

Les efforts pour promouvoir l’usage de l’IA dans le cadre du numérique responsable connaissent une expansion significative. De l’optimisation des réseaux électriques à la surveillance et à la gestion des ressources naturelles, les applications basées sur l’IA jouent un rôle dans la résolution des défis environnementaux les plus urgents.

Cette démarche de sobriété numérique aujourd’hui bien entamée – au-delà de révolutionner le HPC et l’IA, pose les fondements d’un avenir plus résilient en France, en Europe et dans le monde.

____________________________

Par Bénédicte McCoy, Chief Transformation Officer & Sustainability Lead chez Dell Technologies

À lire également :