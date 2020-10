HP a lancé hier de nouveaux modèles de PC ultranomades animés par les nouveaux processeurs Intel Core de 11ème génération aux performances graphiques et ludiques très supérieures aux anciennes générations…

Le Spectre x360 de HP est sans doute l’un des PC les plus agiles, les plus polyvalents mais aussi les plus design du marché. HP soigne cette marque en introduisant une version 14 pouces qui ne sacrifie rien à la mobilité et à la légèreté de l’appareil et en lançant des mises à jour des modèles 13 pouces profitant des accélérations significatives procurées par la génération 11 « Tiger Lake » des processeurs d’Intel.

Le nouveau Spectre x360 14’’ est un PC « convertible » à écran tactile animé par un Core i7-1165G7 bénéficiant du nouvel accélérateur graphique Intel Xe procurant à l’appareil de vraies capacités ludiques et multimédias. Sans être une machine de gamers, il permet aux collaborateurs qui ont des besoins 3D réels ou qui aiment jouer aux derniers jeux PC de disposer d’une vraie machine polyvalente. En outre l’appareil bénéficie d’un écran au format 3:2 (résolution de 3000×2000 pixels) qui offre une surface de travail significativement supérieure aux écrans 16:9 et surtout plus adapté à des produits comme Office 365 ou Adobe Creative Suite. Enfin, on notera l’arrivée de deux ports Thunderbolt 4 (compatibles USB 4) qui ouvre un intéressant potentiel d’évolution. L’autonomie est annoncée à 17 heures ! L’appareil est doté d’un lecteur d’empreinte et d’un bouton de désactivation hardware des micros et de la caméra.

Le Spectre x360 13’’ est lui aussi mis à jour en processeurs Tiger Lake et offre des performances 34% supérieures à celles de l’an dernier. Lui aussi s’enrichit d’un port Thunderbolt 4.

  

Enfin signalons que le HP Envy x360 13’’, un convertible plus accessible et moins premium que le Spectre x360 bénéficie lui aussi d’une mise à jour pour accueillir les processeurs Intel Core de 11 ème génération.