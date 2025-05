Cette semaine dans InfoNews Hebdo: l’Open Document Format souffle ses 20 bougies, IBM dévoile son LinuxONE Emperor 5 pour l’IA, Mistral AI s’invite dans l’éducation, les GAFAM sont-ils trop résilients ?

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes de l’IT et des Telecoms. Un programme riche cette semaine avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui abordent des sujets cruciaux pour les DSI.

La souveraineté numérique reste au cœur des préoccupations alors que les chiffres révèlent une dépendance alarmante de l’Europe envers les technologies américaines. Les résultats financiers des GAFAM mettent en lumière un déséquilibre économique majeur avec 280 milliards transférés d’Europe vers les États-Unis et une rentabilité exceptionnelle de ces géants, posant la question de leur puissance économique excessive.

L’intelligence artificielle continue sa progression avec IBM qui lance son LinuxONE Emperor 5 spécialement conçu pour l’IA, tandis que le secteur éducatif s’adapte avec le partenariat entre Mistral AI et Neoma Business School, soulevant des questions fondamentales sur l’évolution de l’enseignement supérieur à l’ère de l’IA.

Enfin, l’arrêt définitif de Skype par Microsoft nous rappelle la fragilité des services numériques, même ceux utilisés par des millions d’utilisateurs, et l’importance d’une stratégie de souveraineté numérique européenne.

En Bref

Open Document : 20 ans après

L’Open Document Format (ODF) célèbre ses 20 ans, une histoire illustrative de la guerre des formats. Car, IDF reste très peu utilisé aujourd’hui, tandis que le format « docx » de Microsoft s’est imposé de façon prépondérante.

Après le Z17, LinuxONE Emperor 5

IBM poursuit le renouvellement de sa gamme Mainframe avec le LinuxONE Emperor 5, une déclinaison du z17 annoncé début avril centrée sur Linux.

BNP étend son contrat avec IBM

BNP Paribas a annoncé la semaine dernière l’extension de son contrat avec IBM pour 10 ans supplémentaires. Cette nouvelle phase du contrat intègre une importante composante d’intelligence artificielle, avec plus de 1 000 occurrences d’IA déjà utilisées.

Mistral AI s’invite avec Neoma Business School

La business‑school équipe 3 000 étudiants, enseignants et personnels de Le Chat, le chatbot francophone dopé au modèle « Medium 3 ». Mise en production à la rentrée 2025 pour l’aide à la recherche, le tutorat et l’administration.

Le Dossier de la semaine

Les GAFAM vont bien, merci… peut-être un peu trop

Les résultats financiers du premier trimestre 2025 des GAFAM sont exceptionnels malgré un ralentissement économique global. Mais une étude menée par SIGREF et Numéum révèle l’ampleur de la dépendance technologique européenne. Environ 80% du marché européen des logiciels et services cloud est dominé par des acteurs américains qui, grâce à l’optimisation fiscale, transfèrent près de 280 milliards d’euros vers les États-Unis.

Rendez-vous

Cisco Connect

Le 22 mai 2025 au Palais Brongniart (Paris) : Une journée pour explorer l’IA appliquée au réseau et à la cybersécurité : keynotes, démos partenaires et retours clients.

Carton Rouge

Microsoft a éteint Skype

Après 23 ans de service, l’app VoIP pionnière passe officiellement la main à Teams. Un rappel que même les géants peuvent fermer des services historiques.

