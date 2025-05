Un InfoNews Hebdo sous le signe de la souveraineté numérique ! OnlyOffice améliore DocSpace, la filière logicielle française qui se structure, pendant qu’OVHCloud déploie sa Data Platform pour concurrencer les géants américains. Le juridique prend aussi le dessus sur l’IA dans cette émission avec Google Chrome potentiellement cédé, un éditeur SaaS débouté après l’incendie d’OVHCloud, et des amendes européennes contre Apple et Meta. Sans oublier la restructuration massive d’Intel…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes du monde informatique et des télécommunications, présentée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias. Une fois n’est pas coutume, nous ne parlerons quasiment pas d’IA dans cette émission. L’actualité IT de la semaine a en effet été marquée par d’autres thématiques.

La souveraineté numérique occupe le devant de la scène avec plusieurs initiatives significatives en France et en Europe. Alors que les relations transatlantiques se tendent sous l’administration Trump avec sa doctrine « America First », les entreprises européennes cherchent à renforcer leur indépendance technologique. OnlyOffice améliore sa sécurité, la France structure sa filière logicielle nationale et OVH Cloud entre dans l’arène des plateformes de données pour rivaliser avec les géants américains.

L’impact des régulations se fait aussi sentir avec deux dossiers majeurs : la possible cession de Chrome par Google sous pression antitrust américaine et les amendes infligées à Apple et Meta en Europe dans le cadre du DMA. Ces mouvements réglementaires dessinent un paysage où les monopoles technologiques sont finalement de plus en plus contestés.

Enfin, l’actualité des infrastructures montre des entreprises en pleine transformation, qu’il s’agisse d’Intel qui traverse une crise profonde ou des conséquences juridiques de l’incendie des datacenters d’OVHCloud qui établissent une jurisprudence sur la responsabilité des fournisseurs SaaS.



EN BREF

OnlyOffice DocSpace 3.1 renforce sa sécurité

La suite bureautique open source OnlyOffice publie une mise à jour de sa solution collaborative DocSpace en version 3.1. Cette nouvelle version n’est pas une refonte majeure mais apporte des améliorations significatives en matière de sécurité .

OVH Cloud défie les géants américains avec Data Platform

OVH Cloud vient (enfin) de franchir une étape majeure et attendue en officialisant sa Data Platform, qui marque la véritable entrée du fournisseur cloud européen dans l’univers PaaS (Platform as a Service).

Google Chrome pourrait changer de mains

Google fait face à une procédure antitrust qui pourrait le contraindre à céder son navigateur Chrome. Cette affaire, initiée avant l’arrivée de Trump et poursuivie par son administration, pourrait aboutir à la vente de Chrome qui détient 70% de part d’usage avec plus de 3 milliards d’utilisateurs.

Force majeure déboutée après l’incendie d’OVH

Suite à l’incendie des datacenters d’OVH à Strasbourg en mars 2021, l’éditeur de logiciels juridiques Jarvis Legal (groupe LexisNexis) a été condamné à dédommager un client dont les données ont été perdues. L’éditeur avait invoqué la force majeure mais le tribunal l’a débouté car son contrat mentionnait une solution de redondance entre deux acteurs (OVH et Gandhi) qui, dans les faits, se trouvaient sur le même site physique.

Intel annonce des licenciements massifs

Intel traverse une période extrêmement difficile avec une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires sur tous ses segments d’activité et un nouveau plan de licenciement annoncé qui pourrait impacter environ 20 000 employés.

LE DOSSIER

Une filière française du logiciel souverain se structure

Un contrat stratégique de filière (CSF) pour les « logiciels et solutions numériques de confiance » a été signé sous l’égide de l’État français pour structurer et développer les technologies souveraines. Présidée par Michel Paulin, ancien directeur général d’OVH, cette initiative regroupe les acteurs du numérique français, estimés à 22 milliards d’euros (dont un tiers pour Dassault Systèmes).

RENDEZ-VOUS

L’IoT Solution World Congress à Barcelone

Du 13 au 15 mai se tiendra à Barcelone l’IoT Solution World Congress, un événement qui, bien que plus modeste que le Mobile World Congress (15 000 participants contre 100 à 150 000), rassemblera les acteurs de l’Internet des Objets. Au menu : IA, jumeaux numériques, Edge Computing, connectivité 5G et 6G…

CARTONS ROUGES

Apple et Meta sanctionnés par l’UE

L’Union européenne a infligé des amendes substantielles à Apple (500 millions d’euros) et Meta (200 millions d’euros) dans le cadre du Digital Markets Act (DMA).

