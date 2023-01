L’ANSSI a un nouveau Boss. Vincent Strubel, un ancien de l’agence, prend la succession de Guillaume Poupard parti chez Docaposte.

Annoncée de longue date, le départ du charismatique et très communiquant Guillaume Poupard a été officialisé en décembre dernier. L’ex directeur général de l’ANSSI rejoint Docaposte en tant que directeur général adjoint.

Son successeur n’était jusqu’ici pas connu. Il a été officialisé cette semaine. Polytechnicien et ingénieur des mines, Vincent Strubel prend la tête de l’agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information. Une agence qu’il connaît bien puisqu’il y a fait presque toute sa carrière (il y est entré en 2005). Il dirigeait depuis 2020 le très secret Osiic (Opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés), opérateur qui gère les communications sécurisées de l’Etat. Il était donc déjà à la tête de 300 personnes, à la fois des civils et des militaires.

Une succession qui n’est pas aisée tant Guillaume Poupard a laissé son empreinte non seulement au sein de l’agence mais aussi au sein de tout l’écosystème cyber français et Européen avec à son actif la définition des OIV et OSE, la certification SecNumCloud, le campus Cyber, les cyber-centres CSIRT régionaux, etc.

« C’est un immense honneur pour moi de revenir à l’ANSSI pour en prendre la direction générale. J’ai la grande joie de retrouver des équipes formidables, dont le savoir-faire est unanimement reconnu. J’ai la chance de prendre mes fonctions en ayant à mes côtés Emmanuel Naëgelen, directeur adjoint de l’agence depuis janvier 2021. Nos défis sont nombreux, mais nous saurons les relever avec l’exigence et le sens de l’intérêt général qui caractérisent l’agence depuis sa création », déclare Vincent Strubel. Avant de remercier son prédécesseur « pour tout le travail accompli ces dernières années qui a permis à l’agence de s’ouvrir davantage, d’affirmer son savoir-faire et de positionner la France comme un acteur majeur de la cybersécurité en Europe et dans le monde. »

Le parcours de Vincent Strubel 2023 : Directeur général de l’ANSSI

2020 : Directeur de l’OSIIC

2014 : Directeur de la sous-direction Expertise de l’ANSSI

2009 : Chef du laboratoire des architectures matérielles et logicielles de l’ANSSI

2005 : Expert en sécurité des systèmes d’exploitation à la DCSSI (ancêtre de l’ANSSI).

