VMware n’a pas terminé ses emplettes sur le très diversifié marché des solutions IT.

Après avoir absorbé en 2019 Carbon Black pour 2,1 milliards de dollars et Pivotal pour 4,8 milliards de dollars, puis en 2020 l’acquisition du spécialiste du « Disaster Recovery as a Service » Datrium et celle du spécialiste de l’analyse comportementale réseau Lastline, VMware annonce le rachat d’une autre startup, SaltStack, spécialiste open source de l’automatisation. Fondée en 2013 et riche de 27,9 millions de dollars levés en trois tours de table, SaltStack est un concurrent de Puppet, Chef et plus encore Ansible.

Selon Ajay Singh, le General Manager de l’entité Cloud Management Business Unit de VMware estime que face à cette concurrence, SaltStack est davantage « next generation » parce qu’il est arrivé plus tard que les autres sur le marché.

C’est une judicieuse acquisition qui vient compléter la chaîne DevOps composée de Pivotal et de VMware Cloud Foundation en y ajoutant une brique d’automatisation capable de parler non seulement à l’infrastructure VMware mais également à celle des Clouds et s’interfacer à la fois avec la chaîne Pivotal et les tâches automatisées d’un VMware vRealize.

VMware promet de rester dévoué à la communauté open source de SaltStack, qui a beaucoup contribué à son évolution, et rappelle à qui veut bien l’entendre que VMware est aujourd’hui le contributeur n°2 de la communauté open source autour de Kubernetes.