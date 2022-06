Pour sa première participation au FIC, Vulcan Cyber démontre les qualités de sa nouvelle plateforme de gestion des risques cyber et de remédiation.

Découvrir et corriger les vulnérabilités, sécuriser les applications et les ressources cloud, réduire les risques cyber… Tel est le quotidien des responsables de la sécurité des systèmes d’information. Des tâches de base qui appartiennent à la fameuse hygiène des systèmes d’information que les entreprises ont tant de mal, depuis tant d’années, à concrétiser. Pourquoi ? Parce que les systèmes d’information sont de plus en plus complexes et répartis, parce qu’il n’est jamais simple de prioriser des vulnérabilités alors qu’il en apparaît de nouvelles quotidiennement, parce que la délégation de ces tâches peut se révéler difficile, parce qu’articuler des risques cyber transversaux entre les équipes n’est pas aisé alors que l’innovation ne cesse de modifier le paysage cyber…

« Chez Vulcan, nous changeons la façon dont les entreprises envisagent le cyber-risque. Il ne s’agit pas seulement de savoir ce qu’il faut réparer ou comment le réparer. Il s’agit d’avoir une visibilité totale de tous vos risques cyber, ainsi que les outils et les capacités nécessaires pour les communiquer clairement aux équipes et aux parties prenantes de votre organisation. Vulcan propose une solution de bout en bout pour l’ensemble du cycle de vie de la gestion des cyber-risques, afin que vous puissiez passer de la découverte d’un problème à l’élimination de tout problème » expliquent les responsables de la startup Vulcan Cyber.

La plateforme Vulcan est d’abord une solution d’orchestration des tâches de remédiation et de maintien de l’hygiène du SI. Mais c’est aussi une solution qui s’intègre aux principaux outils de détection automatique de vulnérabilités pour vous aider à analyser et prioriser les remédiations qui s’imposent. Elle offre une vue unifiée et claire des différentes sources, tâches et processus et aide RSSI et DSI à prendre des décisions fondées sur des données de terrain. Elle permet d’harmoniser la remédiation entre les équipes notamment entre celles du monde « on-prem » et celles du monde Cloud.

