La semaine dernière, nous évoquions la décision de Microsoft de mettre en pause à partir de début mai les mises à jour fonctionnelles de Windows 10 pour, soi-disant, « éviter de perturber les postes des utilisateurs durant cette période de confinement ». Et nous nous interrogions non pas sur le bien fondé de cette décision, mais sur sa mise en application très tardive (pourquoi attendre le mois de mai ?) et sur le fait que l’annonce avait lieu le jour même où Microsoft déployait une mise à jour cumulative de corrections de bugs (KB4541335).

Malheureusement, malgré les bonnes intentions de l’éditeur, nos craintes se sont concrétisées en fin de semaine. Certes, ce n’est pas la dernière mise à jour qui semble en cause, mais celle du mois précédent (KB4535996) qui avait déjà perturbé plusieurs systèmes. Cette mise à jour provoque en effet des dysfonctionnements de connexion sur un petit nombre de PC notamment lorsqu’ils utilisent un VPN ou lors de connexions à Teams et Office 365! Bref, le pire dysfonctionnement imaginable à l’heure où tous les collaborateurs télétravaillent et utilisent pour la plupart des VPN pour se relier au système d’information de l’entreprise !

Il est difficile de déterminer exactement le nombre de postes affectés par ce nouveau bug. Mais avec plus d’1 milliard de machines Windows 10, même si « 0,1% » des utilisateurs sont touchés, cela représente quand même plus d’un million de machines. Et ceci au pire moment possible ! Microsoft travaillerait à la diffusion d’un patch spécial pour corriger ce problème spécifique (patch qui sera diffusé par le catalogue de correctifs destiné aux entreprises et non par Windows Update).