C’est officiel, Microsoft change sa stratégie! L’éditeur refocalise le développement de Windows 10X vers les appareils à écran unique et veut en faire le véritable futur de Windows…

Comme nous l’écrivions il y a quelques semaines, Microsoft a bien changé ses plans concernant Windows 10X, la version très containerisée de Windows 10 destinée aux appareils mobiles à double écran. Il semble désormais acquis que les retards liés à la pandémie ont amené Microsoft a changé ses plans et que la fameuse tablette double écran « Surface Neo » ne verra pas le jour cette année.

Hier soir, Panos Panay, patron des divisions Surface et Windows, a dans un billet de blog confirmé le changement de stratégie qui semblait poindre ses dernières semaines. « Il est essentiel que nous nous focalisions à rencontrer nos clients là où sont en ce moment et les aider à aller l) où ils veulent être à l’avenir » explique-t-il. Et apparemment, les clients veulent des machines simple écran à bas coût et non des machines double-écran hors de prix.

« En cette période difficile, nos clients utilisent des PC Windows pour rester productifs, se connecter et apprendre » précise-t-il avant d’affirmer « que plus de 4 milliards de milliards de minutes sont passées chaque mois aux commandes de Windows par nos utilisateurs, une augmentation de 75% comparé à mars 2019 ». En cette période de confinement, les utilisateurs ont redécouvert leurs ordinateurs et passent un peu plus de temps devant un clavier-souris et un peu moins de temps sur leurs smartphones.

« Nous concevons Windows 10X pour la flexibilité » écrit Panos Panay, « et cette flexibilité nous a permis de pivoter notre attention vers les appareils Windows 10X à écran unique qui tirent parti de la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, apprendre et jouer de nouvelles façons. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrerons à nos clients, et nous continuerons à chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran ».

Traduction en version « pas langue de bois » : Surface Neo ne sortira pas tout de suite et notre urgence est de proposer une véritable alternative Windows aux Chromebooks de Google !

Un changement de stratégie qui n’est en fait qu’un retour à la case départ. Avant même d’annoncer des appareils à double écran, Windows 10X découlait au départ d’une volonté de l’éditeur de proposer un Windows à l’interface allégée, avec une nouvelle architecture interne plus moderne, plus modulaire et plus agile, qui puisse être utilisée sur des appareils plus autonomes et directement concurrents des Chromebooks. Ne nous y trompons pas. Malgré un nom similaire, Windows 10X est d’un point de vue architecture interne un système très différent de Windows 10. Des fondations très différentes au point que certains développeurs considèrent Windows 10X comme le premier OS véritablement nouveau de Microsoft depuis Windows NT voire depuis OS/2.

On devrait faire un peu plus connaissance avec ce Windows revisité pour plus de mobilité et d’agilité en mai, à l’occasion de la conférence Build qui sera cette année un événement gratuit et intégralement en ligne. Panos Panay précise en effet que « l’équipe y partagera les prochaines étapes que nous prenons pour engager plus encore la communauté des développeurs Windows. Nous allons partager comment nous allons réduire la complexité des développements d’applications Windows en rendant ‘plus facile que jamais’ l’élaboration d’apps pour le milliard d’appareils Windows 10. Nous partagerons comment nous permettrons aux développeurs de créer des applications qui permettent une virtualisation sans faille et sans couture… ».

Voilà de quoi exciter notre curiosité…