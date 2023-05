Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, présente la nouvelle version de sa solution EAI (Enterprise Application Integration) Jeebop, qui assure l’interopérabilité des applications de santé. Cette « v5 » s’enrichit de nombreuses fonctionnalités et d’une nouvelle interface toujours plus attractive.

Une plateforme EAI (Enterprise Application Integration) est une solution technologique qui facilite l’intégration et la communication entre différentes applications d’entreprise, qu’elles soient internes ou externes. Elle permet d’assurer l’interopérabilité, la gestion des flux de données et l’échange d’informations entre les différentes applications, simplifiant ainsi la collaboration et la coordination entre les acteurs impliqués.

Jeebop Santé est une plateforme EAI focalisée sur l’interopérabilité des applications clés du secteur de la santé. Elle permet de modéliser et superviser efficacement les échanges entre les professionnels de la santé. Agissant comme un centre d’interconnexion, Jeebop facilite la communication et la gestion des flux de données entre les différentes applications utilisées par les professionnels de la santé, qu’elles soient normalisées ou spécifiques.

La solution est déployée dans plus de 650 structures, combinant fonctions avancées, simplicité d’utilisation et respect des contraintes réglementaires en vigueur, notamment dans le cadre du Ségur de la santé.

Selon Patrick DESOT, Président de Wraptor, « le sujet de l’EAI et de l’intégration est un élément clé dans les stratégies de transformation numérique des acteurs de la santé. La plateforme Jeebop répond en tout point à cet objectif et permet d’interconnecter aisément des applicatifs pour fluidifier le traitement des opérations de gestion des professionnels de santé. »

Les évolutions de cette v5 améliorent non seulement le cœur de la plateforme (autrement dit les processus d’intégrations et leurs paramétrages) mais également la partie « supervision » qui permet aux responsables informatiques de rapidement intervenir en cas de problème détecté.

Améliorations de l’outil de paramétrage de la plateforme (Process Builder) :

+ Ajout des connecteurs FHIR V5 et de l’authentification sécurisée XOAUTH2,

+ Gestion native des messages JSON,

+ Accès possible en lecture seule au Process Builder pour une consultation simultanée,

+ Journalisation des actions de configuration et de déploiement pour une meilleure traçabilité,

+ Mise à disposition d’un outil intégré de consultation et de recherche.

Améliorations dans la partie supervision de Jeebop:

+ Ajout d’un outil d’édition des propriétés de configuration dynamique en temps réel pour éviter les redéploiements,

+ Extension des fonctionnalités du superviseur Web accessible depuis un navigateur,

+ Intégration d’un superviseur métier permettant la création et la consultation de vues dédiées sur les flux,

+ Ajout d’un multi-superviseur permettant de synthétiser la supervision de plusieurs serveurs Jeebop.

En complément de ces ajouts majeurs, Jeebop bénéficie également d’une nouvelle ergonomie pour un meilleur confort d’utilisation. Et différents développements ont été effectués pour accroitre les notions de sécurité et de performance.

