Focus sur la formation, création d’un Campus Cyber, faire émerger 3 licornes françaises de la cybersécurité… Voici quelques uns des piliers du plan cybersécurité français présenté hier par Emmanuel Macron et son gouvernement.

« À la fois essentielle à la souveraineté des États, à la pérennité du développement des entreprises et à la sécurité des citoyens, la cybersécurité est un enjeu majeur du 21ème siècle » rappelle Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, en introduction du dossier de Presse annonçant le Plan Cybersécurité français.

Moteur de croissance et créateur d’emplois, le secteur va bénéficier d’un important coup de pouce : 1 milliard d’euros dont plus de 700 millions d’euros de fonds publics seront mobilisés pour créer en France une véritable culture de la cybersécurité.

Un plan qui ne vise pas uniquement à renforcer les structures de l’État en matière de Cybersécurité ou à encourager les entreprises à investir davantage dans leur cyber-résilience mais qui invite chaque Français à se sensibiliser au sujet : « La cybersécurité est l’affaire de tous et elle repose sur l’engagement de chacun » clame haut et fort Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le plan fixe 6 objectifs clés comme doubler les emplois dans la filière en 5 ans ou encore faire émerger 3 licornes françaises de la cybersécurité d’ici 2025.

Pour cela, il définit 4 grands axes :

>> Développer des solutions souveraines et innovantes de cybersécurité, aux côtés d’acteurs privés, en soutenant la recherche et l’innovation.

>> Renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la filière et mobiliser toutes les expertises pour fédérer l’écosystème de la cybersécurité en France notamment en créant un « Campus Cyber » dont le vaisseau mère sera situé à La Défense en région parisienne mais aura des déclinaisons régionales.

>> Soutenir la demande (citoyens, entreprises, collectivités et État) notamment en renforçant la prise de conscience de la population au risque cyber via des actions de sensibilisation et de mise en valeur de l’offre Française.

>> Former les jeunes et les professionnels aux métiers de la cybersécurité en adaptant les formations déjà existantes, en en créant de nouvelles et en promouvant cette filière extrêmement porteuse mais encore mal connue du grand public.

Ce plan est officialisé alors que l’opinion publique est en émoi après les cyberattaques sur les hôpitaux de Dax et de Villefrance mais aussi les multiples ransomwares dont ont été victimes les collectivités locales et de grandes entreprises françaises ces derniers mois.