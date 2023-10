Youpiii, c’est Vendredi… Et donc le jour de votre nouvel épisode d’InfoNews Hebdo avec au sommaire OneDrive, Bobcat, Pure Storage, une restructuration dans le cloud, du Rugby en data et du CPU français SiPearl pour un cocorico exaflopique…

Il n’y a pas de bon Vendredi sans InfoNews Hebdo… Et il n’y a pas de bon InfoNews Hebdo sans Guy Hervier et Jean-François Le Nilias nos deux déchiffreurs de l’actualité IT.

Cette semaine, leur attention a été retenue par des sujets très variés. Tout d’abord par l’évènement Pure//Accelerate Paris 2023, qui a été l’occasion de rencontrer « Coz », autrement dit John Colgrove, le cofondateur de Pure, pour revenir sur le parcours surprenant de Pure Storage mais aussi sur l’une de leurs annonces fortes de la semaine, la disponibilité d’une offre DRaaS pour aisément mettre en place une reprise d’activités grâce au cloud (celui d’AWS) et un service spécial intégré à Pure1.

En parlant de stockage et de cloud, Microsoft a dévoilé cette semaine sa troisième mise à jour majeure de OneDrive qui, grâce à l’IA, se transforme en un véritable espace de gestion des documents et photos.

Si Openstack reste essentiellement une technologie adoptée par les opérateurs, la plateforme open source continue d’évoluer. Sa 28ème version est disponible. Guy Hervier vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Bobcat !

On parle également de data dans cette émission, avec ses usages dans le sport et notamment le Rugby, mais aussi de Cloud avec la restructuration plus ou moins attendue de Scaleway !

Enfin, Cororico, c’est bien un processeur européen, celui de la startup française SiPearl, qui animera le Jupiter, le premier HPC exaflopique européen attendu en 2024 ! Et c’est Eviden qui a la charge de sa construction.

AU SOMMAIRE

EN BREF

00:45 – Microsoft met de l’IA dans OneDrive 3.0

04:50 – Bobcat, 28e version d’Openstack

08:10 – Pure Storage offre un service DRaaS sur AWS

13:00 – La donnée pour aider le XV de France à gagner la coupe du monde

17:05 – Les CPU du français SiPearl au coeur de Jupiter

LE DOSSIER

21:10 – Iliad restructure Scaleway et Free Pro

LE RENDEZ-VOUS

24:45 – IT4B : L’IAGen dans les processus métier – Le 19 Octobre en Live

AIE, ÇA FAIT MAL

26:45 – Thierry Breton tape sur le doigts de Meta