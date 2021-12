Le cloud computing connaît un essor rapide ces dernières années et s’installe durablement notamment dans les entreprises. 85 % des entreprises françaises considèrent le cloud hybride comme le modèle informatique idéal (Source : Vanson Bourne – Nutanix). Ce développement s’est accentué avec la pandémie et le travail à distance qui s’est démocratisé depuis.

Au vu de l’importance stratégique de ce secteur, il est intéressant de se projeter afin de savoir comment le secteur du cloud va évoluer et quel est son potentiel de croissance et d’innovation.

L’hégémonie des GAFAM poussera les petits fournisseurs de services cloud à innover encore plus.

Le secteur du cloud est un marché extrêmement concurrentiel, dominé par les GAFAM, et notamment Amazon, Microsoft et Google. Cette domination est basée sur un modèle commercial et une proposition de valeur qui repose majoritairement sur l’offre de services qui répondent à tous les besoins en un seul lieu. Mais ce modèle s’appuie également sur des coûts cachés (entrée et sortie des données, verrouillage des fournisseurs…) qui entament rapidement les budgets et empêchent les entreprises de profiter des avantages d’une meilleure disponibilité des données dans le cloud.

Paradoxalement, ce modèle permet aux petits fournisseurs de renforcer leur position sur le secteur. Ces derniers excellent dans la fourniture de services cloud spécifiques tels que le stockage, la diffusion de contenu, les plateformes de jeux ou les ressources informatiques générales et rivalisent d’innovation. Il existe déjà des fournisseurs de niche qui performent dans leurs segments. En 2022, nous devrions voir davantage de fournisseurs de services de cloud computing développer une nouvelle approche du stockage.

Les solutions multi-cloud et hybrides domineront le marché

Malgré leurs efforts, les géants du cloud se heurtent à la résistance de leurs clients lorsqu’il s’agit de se lier à un fournisseur en particulier. Le développement du cloud va donc se faire vers les modèles hybride et multi-cloud, où les grands acteurs coexisteront avec des infrastructures sur site et différents fournisseurs plus spécialisés. Ce sera particulièrement le cas pour le stockage qui représente près d’un tiers de l’ensemble des dépenses liées au cloud. Les entreprises pourront combiner et personnaliser leurs solutions favorites en fonction de leurs besoins individuels.

Le développement des « smart cities » accentuera les besoins

Le développement croissant des villes intelligentes et des services associés augmentent significativement les besoins en cloud. Dans le domaine de la circulation, les systèmes de surveillance auront besoin d’infrastructures performantes pour mieux contrôler le flux du trafic, identifier le potentiel d’optimisation et le rendre plus efficace. Pour cela, les applications des villes intelligentes doivent pouvoir s’appuyer sur des solutions attractives financièrement et durables pour stocker une quantité importante de données. Par conséquent, pour rendre une ville « intelligente », les entreprises devront nécessairement avoir recours aux solutions cloud.

Le cloud pour se protéger contre les cyberattaques

Conscientes du fléau que représentent le piratage informatique, les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions de sauvegarde cloud et la crainte qu’il ne soit pas aussi sûr que les infrastructures locales ou privées disparait progressivement. En 2022, de plus en plus d’entreprises utiliseront des capacités de stockage supplémentaires afin d’atténuer l’impact de ce type d’attaque. L’immuabilité au niveau des objets présente des avantages essentiels pour la protection des données. Les compartiments immuables du stockage cloud ne peuvent être ni supprimés, ni manipulés ni modifiés, pas même par un administrateur système. Ils offrent donc une excellente protection contre les ransomwares qui tentent de détruire les sauvegardes.

Le critère d’immuabilité devient ainsi une autre couche de protection que les entreprises ne peuvent plus éviter en 2022 si elles veulent protéger leurs données contre les ransomwares. En outre, une approche de sauvegarde « 3-2-1 » permet aux entreprises d’empêcher les pirates de verrouiller ou de crypter les copies de données. Cela permet de récupérer plus rapidement les données et d’éviter des temps d’arrêt coûteux. L’année prochaine, de plus en plus d’entreprises utiliseront ces fonctions, car les attaques de ransomware ne devraient pas diminuer.

La numérisation du secteur de la santé

Depuis 2 ans et la survenue de la pandémie de Covid-19, la numérisation dans le secteur des soins de santé fait l’objet d’une attention constante. Cela impacte la virtualisation des données des patients, car la nature localisée des dossiers médicaux ralentit le flux d’informations lorsqu’un patient est traité ailleurs.

Le secteur de la santé ne s’est pas pressé pour adopter le cloud. Beaucoup utilisent encore d’anciens systèmes basés sur des solutions logicielles et des infrastructures locales ayant demandé un investissement conséquent. Mais aujourd’hui, même les plus grosses structures y viennent. Les systèmes basés sur le cloud facilitent la communication entre les médecins et les patients. Quant à la télémédecine, elle a connu un essor considérable, permettant aux patients et aux prestataires de soins de se trouver n’importe où.

Au-delà de la numérisation des dossiers médicaux, il est également nécessaire de stocker l’imagerie médicale sur des périodes plus longues. Les progrès du machine learning et de l’intelligence artificielle ont permis d’améliorer les diagnostics de certaines maladies comme les cancers, dépassant les capacités des radiologues. Mais ces outils ont besoin d’être alimentés par des collections de données de plus en plus importantes pour continuer de gagner en sensibilité et en fiabilité.

La digitalisation de tous les pans des sociétés modernes et les besoins d’analyse et de stockage qu’elle entraîne, conduisent inexorablement vers une utilisation accrue et généralisée des services liés au cloud computing. De plus, le développement du réseau 5G va permettre d’accélérer les échanges mais participera également à l’augmentation de la quantité de données stockées. Le cloud sera donc, s’il ne l’est déjà, un enjeu stratégique .

Par, David Friend, CEO de Wasabi Technologies