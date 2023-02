Google Cloud et Accenture annonce aujourd’hui poursuivre et enrichir leur collaboration. L’ESN va proposer les offres de l’hyperscaler sur sa plateforme ai.Retail destinée aux distributeurs.

La plateforme ai.RETAIL d’Accenture propose aux retailers des fonctionnalités destinées à améliorer l’acquisition de clients, le pricing et les promotions, l’assortiment ou encore la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La plateforme embarque désormais les dernières avancées de Google Cloud en matière d’analyse de données, d’intelligence artificielle et de développement de nouveaux produits.

Les retailers peuvent désormais déployer la plateforme ai.RETAIL sur l’infrastructure de Google Cloud. La solution permet notamment de faciliter l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à une intégration plus poussée des applications de Google Cloud, Looker et BigQuery, les clients peuvent désormais trier leurs données et obtenir une vision en temps réel des paramètres les plus critiques et ainsi mieux contrôler l’approvisionnement, la logistique, les stocks et les ventes.

La plateforme s’en trouve surtout enrichie de nouvelles fonctionnalités héritées de l’univers IA de Google Cloud. Ainsi, ai.RETAIL utilise Discovery AI de Google Cloud, des outils d’analyse destinés au secteur de la distribution. Ils permettent de réduire les abandons de recherche, de fournir des recommandations personnalisées et d’aider les acheteurs à trouver des produits à partir d’une image.

Des intégrations supplémentaires combinant les solutions Customer Data Architecture d’Accenture et Customer Data Platform de Google Cloud permettront aux distributeurs de briser les silos des données et de générer plus d’engagements grâce à l’IA ou à l’apprentissage automatique.

Soucieux d’accompagner les retailers dans la modernisation de leurs magasins, les deux partenaires ont lancé une nouvelle initiative pour les aider à relever grâce l’IA certains défis complexes qui freinent leur expansion. Premier résultat concret, en exploitant BigQuery, Looker et Vertex AI, ai.RETAIL propose désormais de nouvelles options de configuration en magasins pour optimiser les assortiments.

