Porté par un investissement de 147 millions de dollars de Goldman Sachs fin 2019, Acronis est dans une phase de croissance externe soutenue. Après les rachats de 5Nine (spécialiste Hyper-V) et de DeviceLock (logiciel DLP), l’entreprise s’offre une troisième entreprise en 12 mois : CyberLynx.

Acronis est essentiellement connu comme éditeur des populaires solutions True Image, Disk Director et Cyber Backup. Mais l’éditeur s’est spécialisé ces dernières années dans la fourniture de services de cybersécurité notamment aux MSP (Managed Service Providers) avec son offre Acronis Cyber Cloud.

CyberLynx est une startup israélienne de conseil en cybersécurité, plus connue en Angleterre, Suisse et Luxembourg qu’en France. Avec ce rachat, Acronis se dote ainsi de compétences pointues en matière d’audits et de pentesting avec comme objectif d’apporter davantage de soutien aux MSP (Managed Service Providers) notamment au travers de son offre Acronis Security Services et de sa nouvelle solution Acronis Cyber Protect.

Des compétences qui lui seront également très utiles pour un autre projet annoncé ces jours-ci. Acronis compte en effet créé un réseau de 111 micro datacenters répartis un peu partout à travers le monde. Avec cette idée de délivrer des services de sécurité au plus proche des clients tout en se conformant à chaque fois aux législations et exigences de conformité locales.