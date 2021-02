Retrouvez comme chaque vendredi notre émission qui fait le tour de l’actualité informatique de la semaine avec Guy Hervier et Jean François le Nilias.

L’actualité de la semaine a été marquée par quelques grosses levées de fonds mais aussi par Microsoft qui, outre le lancement de Microsoft Viva, prépare une nouvelle offensive Windows 10 dans le cloud pour aider les entreprises à conserver plus longtemps leurs matériels mais aussi donner toujours plus de flexibilité et de mobilité aux collaborateurs.

La fibre et la 5G sont aussi au cœur de l’actualité avec de nouvelles annonces d’Orange et de SNCF Réseau. Les entreprises ont des besoins croissants de connectivité et de nouveaux scénarios à adresser rapidement.

Enfin, l’annonce des chiffres de vente des Chromebooks montre clairement que la plateforme s’impose dans le paysage.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Windows 10 dans le cloud… Les choses se précisent…

Pas à pas, Microsoft prépare son offensive Windows 10 dans le cloud. L’éditeur publie un nouveau guide pour aider les entreprises à configurer le système de façon optimale pour un hébergement Cloud. L’annonce d’une offre officielle ne semble plus très loin.

02:00 Les Chromebooks ont le vent en poupe.

Le marché des Chromebooks a presque doublé en un an pour représenter 10% du marché des PC.

Parallèlement, le marché des tablettes lui aussi retrouve des couleurs.

04:10 Orange pousse la 5G en entreprise

Dans la lignée de ce que Bouygues Telecom fait avec IBM, Orange ouvre des « 5G Lab » pour aider les entreprises à expérimenter les usages propres à cette technologie.

06:20 SNCF Réseau veut concurrencer Orange et SFR

SNCF Réseau crée une nouvelle structure Terralpha pour commercialiser son réseau de 20 000 Km de fibre optique.

09:00 Deux levées de fonds spectaculaires : Databricks et UiPath

Databricks, acteur des data lakes dans le cloud, lève 1 milliard de dollars en Série G avant une IPO prévisible.

UiPath, l’un des leaders du RPA, lève de son côté 750 millions de dollars.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:00 Microsoft Viva secoue le marché de la gestion RH des expériences employés

Séisme dans l’univers des outils RH. Microsoft lance une nouvelle plateforme dédiée à l’expérience des employés : Microsoft Viva. Avec Teams au cœur de la collaboration et LinkedIn en plateforme d’information et de eLearning, l’éditeur a bien des atouts dans sa manche pour s’imposer.

À VENIR PROCHAINEMENT

15:25 Microsoft ouvre les inscriptions à son MS Ignite

C’est l’une des grandes conférences annuelles les plus attendues par les DSI et les IT. Microsoft a dévoilé les dates de la prochaine édition de son MS Ignite, début Mars.

COUP DE CŒUR / COUP DE GUEULE

16:10 Une taxe COVID pour les GAFAM

La crise pandémique a boosté les géants de la technologie. Et du coup, l’idée du taxe COVID-19 sur les GAFAM émerge un peu partout en Europe…