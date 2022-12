Éditeur d’ERP pour l’industrie, AG2L veut aujourd’hui s’appuyer sur la plateforme Low-code d’Axelor pour développer des solutions adaptées à chaque client.

AG2L développe depuis 1995 des ERP métiers et de GPAO comme Industria. Ce dernier propose des modules pour la production en série, à l’affaire, pour le management de la qualité, la gestion de l’atelier…

Pour AG2L, le monde d’incertitude actuel impose encore plus d’agilité et de réactivité et donc de disposer d’un ERP particulièrement adapté sur mesure prenant en compte les spécificités de chaque secteur voire de chaque entreprise.

Pour concrétiser cette agilité et cette capacité à personnaliser et rapidement faire évoluer son ERP pour chacun de ses clients en fonction de ses processus propres, AG2L annonce un partenariat avec Axelor. Ce dernier édite en open source une plateforme hybride qui associe un BPM low-code/no-code avec plus d’une trentaine d’applications métiers, CRM, gestion commerciale, RH… Les deux entreprises ont signé un accord de partenariat visant à personnaliser facilement les solutions d’AG2L aux besoins clients via le BPM d’Axelor et d’intégrer plus intimement les deux solutions. Concrètement, intégrer le BPM et la plateforme low-code d’Axelor pour l’ERP d’A2GL va permettre de modéliser les processus métier et d’adapter plus rapidement les solutions d’AG2L aux besoins des clients et leurs métiers.

Présidente d’AG2L, Carine Belkadi justifie ce partenariat en expliquant ainsi : « Dans un monde où tout va de plus en plus vite, disposer d’un ERP développé sur mesure et prenant en compte les spécificités des process de chaque entreprise constitue un réel avantage concurrentiel. La plateforme Axelor remplissait toutes les cases de nos attentes pour nous permettre d’offrir à nos clients des solutions encore plus personnalisées, et encore plus proches de leurs métiers et spécificités ».

