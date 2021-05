Workday est l’un des pionniers des solutions de la digitalisation des RH dans le cloud et de gestion financière des entreprises en mode SaaS. Le directeur général de la filiale française, Hubert Cotté, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Née en 2005, Workday fait partie de ces précurseurs qui ont très tôt perçu les atouts du cloud et des offres en mode SaaS. Sa solution aide les entreprises clientes à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l’Analytics sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI aux grandes entreprises du classement Fortune 500 (45% d’entre elles ayant adopté Workday).

Pour évoquer les nouvelles tendances du « Employee Experience », les défis d’un mode de travail plus flexible et l’actualité de son entreprise qui a récemment acquis Peakon, Guy Hervier reçoit Hubert Cotté, DG de Workday France. Il est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT For Business.