Nouvellement intégré au consortium Hexatrust, Altospam marque un peu plus sa présence dans l’écosystème européen de la cybersécurité en accédant au label de référence « Cybersecurity made in Europe » de l’ECSO.

Pionnier et acteur historique de la cybersécurité des emails, grand spécialiste de la lutte contre le spam, le phishing et autres menaces véhiculées par les courriels, Altospam – qui vient d’intégrer le consortium Hexatrust – peut désormais s’enorgueillir d’une nouvelle distinction. Il vient en effet de se voir attribué par l’European Cyber Security Organisation (ECSO), le label « Cybersecurity made in Europe« .

Créé pour mettre en avant les acteurs de la cybersécurité européens auprès des entreprises et organisations publiques à travers l’Europe, ce Label éclaire la scale-up française et son savoir faire dans l’écosystème européen de la cyber sécurité tout en réaffirmant sa position d’acteur « souverain » en Europe. Car l’objectif désormais d’Altospam, déjà bien implanté en France, est d’étendre son marché à toute l’UE. Le label conforte sa position d’acteur qui développe, exploite, héberge et opère de bout en bout une solution antispam/phishing et anti-ransomwares 100 % made in France et donc 100% « made in Europe ». Cela explique la forte implantation d’Altospam dans des structures françaises stratégiques et auprès des organisations publiques de toute taille.

L’attribution de ce label s’inscrit aussi dans le cadre d’une démarche continue de passage de certification qualité que l’éditeur a mis en place ces dernières années.

« Nous sommes fiers d’accéder à ce référencement et de rejoindre les champions de la cybersécurité made in Europe, se réjouit Stéphane Manhes, Président d’AltoSpam. AltoSpam a toujours positionné le sujet du conçu, développé et hébergé en France au centre de son offre et se distingue fortement de nombreux acteurs étrangers ou pseudo souverains. Nous allons continuer nos efforts et nos investissements pour aller encore plus loin et proposer à nos clients de nouvelles fonctionnalités également bâties autour d’architectures IT robustes et souveraines. »