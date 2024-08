AMD annonce sa seconde acquisition de l’été sur le marché des fournisseurs de solutions IA. Après Silo AI en juillet, AMD s’offre l’intégrateur-concepteur ZT Systems pour un peu moins de 5 milliards de dollars.

L’envolée irrésistible de NVidia a laissé ses concurrents dans le domaine des CPU et GPU dans l’embarras. Ces derniers cherchent désormais des moyens de s’imposer sur un marché IA totalement à la solde des technologies de leur concurrent.

Dernière manœuvre en date, celle d’AMD qui annonce son intention d’acquérir ZT Systems pour 4,9 milliards de dollars. Pour rappel, le groupe américain avait déjà réalisé une belle acquisition le mois dernier sur le marché de l’IA en s’offrant la jeune pousse Silo AI et sa connaissance avancée des runtimes et frameworks IA.

ZT Systems fournit des systèmes intégrés (embarquant compute, stockage et accélérations dédiées) spécialement bâtis pour l’IA, l’inférence à grande échelle et l’apprentissage de vastes modèles. L’intégrateur livre notamment ses solutions aux grands acteurs du cloud comme Microsoft Azure et Amazon AWS.

Et c’est bien cette spécialisation dans la création des systèmes IA qui intéressent AMD. Le concepteur de puces espère pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire de ZT Systems pour imposer ses processeurs Epyx et ses accélérateur Instinct MI3XX dans les grands clouds et datacenter s.

ZT Systems devrait désormais évoluer selon une structure remaniée : les activités de fabrication seront externalisées, tandis que l’accent sera mis sur la conception et l’intégration des solutions, sous la direction de Doug Huang, actuel président de ZT Systems.

Reste à voir si une telle acquisition permettra effectivement à AMD d’accélérer sa présence sur le marché des infrastructures IA et de concurrencer NVidia qui paraît pour l’instant intouchable.

