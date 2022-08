Le Jeudi 21 Septembre 2022 à partir de 18h à l’occasion d »un cocktail dinatoire d’exception à l’Hotel Lancaster, 3 experts du Cloud et de la sécurité, Lacework, AWS et Kudelski Security, se réunissent pour répondre en direct lors d’une table ronde à vos questions et échanger sur leur vision et les tendances du marché. Ils partageront leur expertise en matière d’adoption d’une approche moderne de la sécurité des infrastructure cloud:

Comment combiner Zero Trust, Dev(Sec)Ops et Cloud Security et par où commencer

Comment passer de la hiérarchie et de l’écriture de règles à la décentralisation et à l’automatisation secondée par l’IA

Guillaume Neau, Senior Solution Architecte – AWS, Romain Testu, Senior Sales Engineer – Lacework, et Amine Chara, Senior Strategy & Governance Consultant – Kudelski Security seront présent pour partager l’approche de leur société respective sur cette thématique.

Venez échanger avec vos pairs pour partager des idées lors de cette discussion et du cocktail dinatoire informel par la suite.