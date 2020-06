La nouvelle version de la plateforme low code d’Appian entend réunir utilisateurs, intelligence artificielle, automatisation robotisée des processus, règles de décision et workflow au sein d’un seul outil. Avec pour objectif que la génération et le déploiement d’applications d’entreprise soit plus facile et plus rapide que jamais.

Ainsi, l’intégration d’une IA d’assistance dans la modélisation des processus agit comme un guide intelligent qui accroît la productivité des tous les développeurs. Les recommandations de conception suggérées sont issues du machine learning, rendues possible par l’analyse des codes anonymisés des utilisateurs Appian. Une IA maison qui ne fait appel à aucun service tiers extérieur.

L’intégration des fonctions de développement, de test et de déploiement, dans une logique DevSecOps, accélère les mises en production notamment via l’usage groupé de processus robotisés. Appian introduit ainsi la notion d’un « DevSecOps Low-Code » où développement, tests fonctionnels, tests de performances, et déploiement s’intègrent dans une chaîne logique et cohérente.

Cette nouvelle version permet ainsi aux développeurs et aux administrateurs de tester et de comparer automatiquement les plugins Appian dans les divers environnements, facilitant ainsi la détection des plugins manquants ou des éventuelles disparités dans les versions de plugin.

Par ailleurs, cette version s’empare (comme la concurrence) du marché RPA grâce à de nouveaux mécanismes d’automatisation des tâches répétitives au sein d’un workflow et permet un déploiement groupé des processus robotisés. Maintenant, les administrateurs peuvent déployer des processus RPA d’un simple clic de souris sans devoir recourir aux développeurs ou à un environnement particulier.

Cette nouvelle version sera disponible dans le courant du mois de juin.

Pour bénéficier d’un essai gratuit de la plateforme d’Appian, rendez-vous sur le site de l’éditeur