Delinea fait ses emplètes dans l’univers des startups de la cybersécurité pour s’imposer en leader de la gouvernance et sécurité de toutes les identités : l’editeur annonce l’acquisition de Fastpath et sa solution IGA.

Le spécialiste de la sécurisation des accès à privilèges, né en 2022 de la fusion Thycotic-Centrify, est décidément dans une série d’expansion par acquisition. Après s’être offert le CIEM d’Authomize en janvier dernier, Delinea annonce avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir Fastpath, un acteur majeur de la gouvernance et de l’administration des identités (IGA) et des droits d’accès aux identités.

Delinea poursuit donc sa volonté d’enrichir son portfolio à l’ensemble des problématiques de gestion et gouvernance des identités pour couvrir à la fois le PAM (Priviledged Access Management), l’IGA (Identity Governance and Administration), le CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) et l’ITDR (Identity Threat Detection & Response). Objectif : disposer d’une brique complète sur tout la partie « identité » de toute approche Zero Trust et réduire les cyber-risques des organisations tout en garantissant la conformité.

Grâce à l’expertise de Fastpath, Delinea enrichit sa plateforme d’une solution axée sur l’IA pour la sécurité des autorisations, afin de s’imposer comme une référence du marché en matière de gestion des autorisations à travers l’infrastructure, les applications et les données. Cette acquisition permettra à Delinea de contrôler dynamiquement les autorisations en évaluant le risque de l’utilisateur, une approche essentielle pour sécuriser les environnements modernes et distribués.

« Il existe une puissante synergie entre Fastpath et Delinea, » explique Charles Snellgrove CEO de Fastpath. « Dans le paysage actuel, les chefs d’entreprise sont confrontés à un ensemble complexe de défis en matière de sécurité. En renforçant les capacités d’amélioration des accès à privilèges, des contrôles et de la gouvernance, les entreprises peuvent atténuer efficacement les risques de cybersécurité. La collaboration entre Fastpath et Delinea marque une étape décisive dans la sécurité de l’identité, en offrant des informations et un contrôle inégalé sur l’accès et les privilèges des utilisateurs. »

En combinant les capacités IGA de Fastpath avec la technologie Identity Threat Detection and Response (ITDR) d’Authomize, Delinea peut offrir des informations approfondies et des mécanismes de contrôle sur l’accès des utilisateurs, améliorant ainsi la sécurité des données et la conformité.

Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.

