Né de la fusion de Thycotic et Centrify, l’éditeur Delinea poursuit l’enrichissement de la sa nouvelle plateforme PAM « Secret Server » avec notamment la gestion de sessions sécurisées sans VPN.

Selon le dernier rapport CrowdStrike, 80% des cyberattaques impliquent des identifiants. Pour protéger les comptes à privilèges et superviser avec toute l’attention nécessaire les accès de ces comptes, il faut mettre en place des stratégies Zero Trust et encourager l’adoption de plateformes permettant de gérer ces comptes et leurs accès avec la fluidité essentielle au travail des opérateurs et toute la sécurité exigée par l’obtention et l’utilisation de privilèges.

L’an dernier, la fusion de deux leaders du domaine, Thycotic et Centrify, a donné naissance à un nouvel entrant majeur sur ce secteur : Delinea. L’éditeur a profité du FIC 2022 pour lancer plusieurs améliorations à sa plateforme de gestion des accès privilégiés (PAM).

Delinea Secret Server est le cœur de la plateforme PAM de l’éditeur. La nouvelle version cherche principalement à renforcer la résilience de la solution en cas d’incident majeur. Qu’ils déploient Secret Server sur site ou dans le cloud, les clients peuvent désormais bénéficier d’une réplication automatique des données secrètes, sur une autre instance sur site ou dans le cloud. « Des perfectionnements de l’infrastructure cloud garantissent la transparence du basculement, une reprise après sinistre plus rapide et un basculement hybride » explique l’éditeur.

Mais la plateforme s’enrichit aussi d’un nouveau module « RAS pour Secret Server ». Celui-ci permet de gérer des sessions RDP/SSH avec une sécurité maximale sans passer par un VPN. C’est un atout phare dans un univers du travail de plus en plus hybride. « Ce module améliore la facilité d’utilisation et réduit les frictions en apportant des capacités de gestion de session qui ne nécessitent ni VPN ni logiciel client côté utilisateur, afin de mieux prendre en charge l’environnement actuel où un plus grand nombre de collaborateurs et de sous-traitants travaillent à distance » confirme Phil Calvin, Chief Product Office chez Delinea.