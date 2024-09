Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, retrouvez le lancement des iPhone 16 avec une IA absente en France, HPE qui lance une appliance IA, Cassandra qui intègre l’IA dans sa version 5.0, les nouveautés de Bluetooth 6.0, et le rapport Draghi sur la compétitivité numérique de l’Europe.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire pour tout savoir et comprendre sur l’actualité IT. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les faits marquants et les innovations qui secouent le monde de la technologie.

Cette semaine, Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, dotés du nouveau processeur A18 avec un NPU boosté pour l’IA. Cependant, l’essentiel des fonctionnalités d’Apple Intelligence ne sera pas disponible dans l’Hexagone avant 2025, laissant les utilisateurs français sur leur faim.

HPE continue ses efforts pour déployer l’IA générative dans les entreprises en lançant HPE Private Cloud AI, une nouvelle offre matérielle et logicielle destinée à faciliter la mise en œuvre de l’IA au sein des organisations. Avec l’incontournable NVidia en partenaire.

La base de données Apache Cassandra passe en version 5.0 et intègre des fonctionnalités dédiées à l’intelligence artificielle, notamment la recherche vectorielle, permettant aux entreprises de tirer parti d’applications avancées d’IA et de machine learning.

Le Bluetooth 6.0 se prépare pour 2025 avec des améliorations ingénieuses, dont le « Channel Sounding » qui permettra de localiser des appareils perdus avec une précision centimétrique, révolutionnant ainsi des accessoires comme les AirTags d’Apple.

Enfin, le rapport Draghi met en lumière la faiblesse du vieux continent dans le domaine des nouvelles technologies, notamment dans les services cloud et les semi-conducteurs, soulignant un problème de taille qui risque d’enrayer la croissance future de l’Europe.

Et en détail, nous reviendrons sur les chiffres étonnants du dernier rapport GitNux sur le marché de l’Open Source, démontrant à quel point cette pratique est devenue un pilier incontournable du paysage IT.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo 2024 #26…

     

AU SOMMAIRE

En Bref

iPhone 16 avec et sans IA !

HPE lance une appliance IA

Cassandra met de l’IA dans sa version 5.0

Bluetooth 6.0, prêt pour 2025

Le rapport Draghi et la faillite numérique de l’Europe

Le Dossier

Les Chiffres clés de l’Open Source

Le Rendez-Vous

La Matinales IT for Business du 18 septembre 2024, en live dès 9h30

Multi, hybride, edge : Quelle configuration cloud pour des besoins métiers et business sans compromis ?

Coup de chapeau

Amende record de 13 milliards d’euros à Apple confirmée