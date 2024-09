Alors que les résultats du groupe montrent clairement une accélération des besoins en intelligence artificielle, HPE continue ses efforts pour déployer l’IA générative et ses besoins matériels dans les entreprises et lance HPE Private Cloud AI.

HPE a publié la semaine dernière ses résultats financiers pour son troisième trimestre fiscal 2024 (qui se terminait le 31 juillet). Le chiffre d’affaires trimestriel est en hausse de 10% (par rapport à Q3-2023) et atteint les 7,7 milliards de dollars pour un bénéfice de 512 millions de dollars en hausse de 10%. Une hausse portée l’IA et la vente de serveurs qui a néanmoins déçu Wall Street. En cause, des marges apparemment plus faibles sur les infrastructures IA qui se sont vendues comme des petits pains chauds mais aussi une baisse des revenus de sa division Intelligent Edge.

L’IA gagne en parts sur les résultats

En effet, la division « Server » (ProLiant, Synergy, Apollo) affiche un CA de 4,3 milliards de dollars, soit 35% d’augmentation (à relativiser en comparant au CA trimestriel de Dell de 11,6 milliards pour ses ventes serveurs et stockage). La division Intelligent Edge (qui comprend notamment Aruba et le networking en attendant d’absorber Juniper Networks) est en recul de 23% avec un CA de 1,1 milliard de dollars et la division Hybrid Cloud (avec ses solutions Greenlake et Ezmeral) est en recul de 7% avec 1,3 milliard de dollars de revenus.

Selon HPE, la part des systèmes « IA » dans ses résultats s’élève à 1,3 milliard de dollars sur ce trimestre, soit 40% de plus qu’au précédent trimestre. Les ventes IA s’accélèrent donc nettement et HPE évoque même un « momentum sur l’IA dans les entreprises ».

Une part qui, selon le CEO de HPE, Antonio Neri, ne vient pas phagocyter les ventes de serveurs classiques qui progressent grâce au renouvellement des équipes ProLiant Gen 11. Celui-ci explique en effet que « nous ne constatons aucun signe de cannibalisation. Les charges de travail liées à l’IA sont distinctes et ne remplacent pas les charges de travail traditionnelles. Le segment des entreprises, en particulier, continue d’afficher une forte demande pour les serveurs traditionnels. »

HPE enfonce le cloud sur l’IA avec Private Cloud AI

Pour mieux accompagner cet intérêt croissant des entreprises pour l’IA, HPE lance une nouvelle offre matérielle et logicielle nommée « Private Cloud AI » qui fait écho au lancement la semaine dernière de « VMware Private AI Foundation », en juin dernier de « Nutanix GPT-In-A-Box 2 » et en mai dernier de Dell AI Factory…

« Les clients explorent de nouvelles façons d’utiliser l’IA… » explique Antonio Neri. « L’intérêt des entreprises pour l’IA générative est élevé, et bien que l’adoption en soit encore à ses débuts, elle s’accélère. Les clients nous disent qu’ils voient les possibilités et qu’ils sont en train de construire des business cases. »

HPE Private Cloud AI vise à les aider dans la mise en œuvre de ces cas d’usage. Elle permet de déployer dans un univers sécurisé et contrôlé des assistants virtuels basés sur l’intelligence artificielle générative (GenAI) en quelques secondes. Sans surprise, cette solution clé en main a été co-développée avec NVIDIA et s’appuie sur la plateforme Enterprise AI et les NIM (des modèles déployés sous forme de containers microservices) de NVidia.

« La mise en œuvre d’applications d’IA exige que les organisations rassemblent divers modèles, ensembles de données, outils et autres ressources. Les accélérateurs de solutions sont un différenciateur clé au sein de HPE Private Cloud AI, simplifiant un projet qui pourrait prendre des mois à déployer et consolidant ce calendrier en un seul moment pour l’entreprise » décrypte Fidelma Russo, executive vice president et general manager, hybrid cloud and CTO chez HPE.

« Avec trois clics et en moins de 30 secondes pour le déploiement, HPE Private Cloud AI simplifie considérablement DevOps, ITOps et FinOps pour les entreprises clientes, en leur permettant de créer et de mesurer facilement leurs environnements IA » ajoute Antonio Neri.

L’une des innovations mises en avant par HPE est l’introduction d’accélérateurs de solution. Ces outils automatisent et rationalisent les processus complexes liés à l’intelligence artificielle, réduisant ainsi les délais de déploiement qui, auparavant, pouvaient s’étendre sur des mois. Le premier de ces accélérateurs est un assistant virtuel GenAI, qui permet aux entreprises de créer des chatbots interactifs capables de répondre aux questions en langage naturel, tout en s’appuyant sur des modèles open source et les données spécifiques de l’organisation.

HPE a également lancé le programme Unleash AI, conçu pour connecter les utilisateurs de HPE Private Cloud AI à un écosystème riche de fournisseurs de logiciels indépendants, intégrateurs de systèmes et prestataires de services. Ce programme vise à accélérer la mise en œuvre des cas d’usage IA spécifiques à chaque entreprise.