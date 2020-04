La pandémie et la crise ne sont pas toujours un frein aux regroupements d’entreprise et aux consolidations du marché. Le spécialiste italien de la banque multicanale et des services de paiement Auriga SpA annonce l’acquisition de la plateforme de cybersécurité Lookwise Device Manager (LDM) et de son éditeur ibérique S21sec jusqu’ici propriété du fonds d’investissement Sonae IM.

Lauréate en 2018 du prix « ATM Cyber Security Excellence Award », la solution de cybersécurité Lookwise Device Manager protège proactivement le secteur des DAB (distributeurs automatiques de billets) contre de multiples formes d’attaques et de criminalité liés au domaine des services financiers.

Vincenzo Fiore, fondateur et PDG d’Auriga, justifie cette acquisition en expliquant que « la multiplication incessante des attaques ciblées contre les infrastructures bancaires en libre-service crée de fortes perturbations et sape la confiance dans les services bancaires numériques. En intégrant la technologie LDM à notre offre de logiciels, nous allons pouvoir améliorer l’efficacité des outils de gestion des cyber-risques et de sécurité pour nos clients, de façon à protéger la croissance des services financiers numériques sur tous les canaux. Avec l’ajout de cette technologie de pointe couplé à cette expertise spécialisée dans la cybersécurité des DAB, nous réaffirmons notre stratégie qui est d’adapter notre offre de produits à l’évolution des besoins de nos clients en leur fournissant les meilleures plateformes technologiques intégrées. »