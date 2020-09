À l’occasion de sa conférence virtuelle MS Ignite 2020, Microsoft a dévoilé un nouveau service cloud très atypique. Azure Orbital est l’exemple-type de marchés niches et de services verticaux que les grands clouds essayent aujourd’hui d’adresser après avoir ratissé le plus large possible avec leurs offres IaaS et PaaS.

“Avec Azure Orbital, nous emmenons notre infrastructure dans l’espace pour permettre à n’importe quelle entreprise ou startup d’accéder aux données et aux capacités satellitaires d’Azure” a annoncé le CEO de Microsoft, Satya Nadella, lors de son keynote d’ouverture.

L’objectif est de permettre aux entreprises de récolter directement les données en provenance des satellites directement dans Azure Cloud pour profiter ensuite des services de données, d’analyses et de Machine Learning d’Azure pour faire parler ces données et les exploiter. Autrement dit, Azure Orbital est une solution de « Ground Station as a Service » (station terrestre sous forme de service) qui permet de communiquer et contrôler le ou les satellites de votre entreprise depuis le Cloud et de traiter les données directement récoltées dans Azure sans autre forme de transfert.

On savait qu’Intelsat, SES, Inmarsal et ViaSat collaboraient déjà avec Microsoft. Des partenariats qui s’enrichissent aujourd’hui des 200 antennes satellites du réseau KSat.

La Commission fédérale des communications a accordé à Microsoft une licence expérimentale début septembre pour récolter les données du satellite d’observation de la Terre Deimos-2 d’Urthecast. « La programmation des rendez-vous satellites sera disponible pour les stations au sol appartenant à Microsoft et exploitées dans les fréquences des bandes X, S et UHF via des antennes à gain élevé partagées » explique l’éditeur dans un billet de blog. Microsoft connecte également son réseau mondial de datacenters Azure avec les réseaux de stations au sol de ses partenaires pour faciliter la planification avec les opérateurs de téléports.

L’initiative est originale mais n’en demeure pas moins une réponse du tac au tac aux initiatives d’AWS. Les deux clouds sont décidément en concurrence sur tous les fronts (sans même parler du conflit qui les oppose sur le contrat de la Défense américaine). Au début de l’été, AWS avait en effet annoncé la création d’une nouvelle entité métier « Aerospace & Satellite Solutions » destinée à proposer des services dédiés « à tous ceux qui opèrent en dehors de l’atmosphère terrestre ». Avec cette idée de rassembler tous les outils AWS utiles pour réussir dans l’espace.