La startup néerlandaise Baserow annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros et s’offre au passage un joli coup de projecteur sur sa solution de développement no-code façon Airtable développée en open-source.

Longtemps, les entreprises ont utilisé Microsoft Access pour réaliser rapidement de petites applications en Low-Code (avant même l’ère du Low-Code) bâties autour de jeux de données présentées sous forme de tables. Et puis Access est passé de mode, rendu désuète par la mobilité et le Web, concurrencé par la multiplication de solutions SaaS et par la montée en puissance des plateformes No-code.

Pourtant l’idée de construire des applications rapides à partir de données manipulées depuis un équivalent de tableur a persisté et a été reprise par bien des outils Low-Code et No-Code actuels. Ces dernières années, elle a même fait un retour en force portée notamment par une startup américaine combinant besoin d’organisation du travail des entreprises, Low-Code et plateforme SaaS : Airtable. En simplifiant à l’extrême, on peut décrire Airtable comme un outil de développement Low-Code/No-Code orienté base de données dans le cloud.

Le succès croissant d’Airtable en a inspiré d’autres. Ainsi, Microsoft a introduit l’an dernier Microsoft Lists, l’un des composants les plus récents de la galaxie Microsoft 365 (ex Office 365). De son côté Google a récemment introduit Google Tables, expérimentation de l’équipe Area 120 qui devrait bientôt intégrer la galaxie Workspace. Parmi les autres alternatives, Notion est sans doute celle qui est la plus souvent listée. Dans un esprit un peu différent mais avec des outils similaires comme l’affichage en tables ou des tableaux de bord avec visualisation Kanban, on peut également citer l’outil français « Simplicité » sélectionné par la Dinum, quoique s’appuyant sur une plateforme à installer « on-premises ».

Cette semaine, une startup néerlandaise a attiré vers elle les projecteurs de l’actualité IT. Baserow vient en effet de lever 5 millions d’euros. L’occasion de mettre en lumière un nouvel outil qui se présente ouvertement comme une alternative open-source à Airtable. La solution est disponible en version SaaS mais peut aussi être installée « on premises » sur vos propres serveurs. C’est un atout majeur selon ses auteurs alors que l’Europe cherche à pousser non seulement des solutions open-source mais surtout des solutions « souveraines ». Baserow vise ainsi les acteurs du secteur public qui doivent manipuler des données sensibles ou qui ne peuvent risquer de perdre leurs développements alors que les règles se font chaque année plus contraignantes à l’instar du « Cloud de confiance » français.

Pour illustrer son propos, Baserow cite d’ailleurs assez aisément l’un de ses 10.000 utilisateurs actifs (la solution est disponible depuis moins d’un an) : la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie et son site « Place au local » qui permet de rapidement repérer les producteurs locaux et leurs produits.

