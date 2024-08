Le constructeur toulousain Bleu Jour modernise son mini PC « Kubb » et le verticalise pour le secteur de la santé en le dotant d’un lecteur de carte vitale.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas évoqué le constructeur Bleu Jour dans nos colonnes. Partenaire d’Intel et réalisant plus de 70% de son chiffre d’affaires à l’export, cette entreprise française a toujours principalement évolué dans le marché B2B, plus particulièrement sur le marché des Mini PC « Desktop ». Le Kubb est sans aucun doute son modèle le plus célèbre avec sa forme cubique, un modèle décliné dans une multitude de designs en jouant sur les matières (il en existe un modèle en bois ou encore un en cuir) et sur les textures et couleurs (collection Kubb Essentielle).

Le constructeur décline désormais son design iconique sur des PC dédiés à des secteurs professionnels donnés. Le premier Kubb ainsi réimaginé est un modèle réimaginé pour les professionnels de la santé.

Sous sa carapace cubique de 12×12 cm, la machine embarque un double lecteur de carte de santé permettant de lire simultanément la carte CPS du praticien et la Carte Vitale du Patient.

Animée par des processeurs Intel Core de 13ème génération (soit un i3-1315U, soit un i5-1340P), elle bénéficie d’une conception intérieure et d’un système thermique repensé pour combiner puissance et agilité à un silence de fonctionnement total. La machine dispose en standard de 16 Go de RAM (extensible à 64 Go), d’un lecteur SSD NVMe de 512 Go (extensible à 4 To), de 2 ports Thunderbolt 4 au format USB-C, d’un port Gigabit Ethernet, de 2 ports USB 3.2 et de 2 ports USB 2.0. On y retrouve également une connectivité WiFi 6 et Bluetooth (BT 5.2).

Le design n’est cependant pas aussi figé qu’il n’y paraît. Dédié à l’écosystème IT B2B de la santé, la configuration peut évoluer selon les préconisations de l’intégrateur partenaire du Professionnel de Santé.

« Avec ce modèle dédié aux Professionnels de Santé, nous sommes très heureux de démontrer notre flexibilité et notre capacité de concevoir des produits adaptés aux besoins spécifiques de professionnels et corps de métier différents », déclare Jean-Christophe Agobert, Président de Bleu Jour.

