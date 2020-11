Blue Prism annonce la disponibilité de sa solution Automation Lifecyle Suite, un ensemble de logiciels destinés à assister les entreprises à déployer leur parcours d’automatisation RPA, notamment en tirant tout le potentiel des agents virtuels.

La suite regroupe trois solutions complémentaires : un outil de gestion de vie de l’automatisation (Automation Lifecycle Management ou ALM), un outil d’évaluation des processus (Process Assessment Tool ou PAT) et enfin un outil de capture des processus dénommé Process Modeler.

Blue Prism ALM permet d’accélérer, gérer et déployer les projets automatisation. Grâce à des interfaces simples d’utilisation, des assistants explicites et des workflows prédéfinis (définition de processus, par exemple), les utilisateurs peuvent documenter les étapes nécessaires à la réalisation d’un processus métier. Le système intègre également des fonctionnalités essentielles à la gouvernance d’entreprise, comme l’identification des personnes chargées de réaliser ou de valider telle ou telle tâche.

Blue Prim PAT permet d’obtenir une vue complète du pipeline d’automatisation, ainsi que des recommandations claires sur la manière de déployer les agents virtuels n’importe où dans l’entreprise, pour les bons processus et au moment opportun.

Blue Prism Capture : Process Modeler automatise les tâches manuelles de cartographie d’un processus métier avant son automatisation. Cette étape indispensable à la réussite de l’automatisation consiste à définir les différentes étapes d’un processus : collecte des documents de référence, examen des captures d’écran de l’ordinateur d’un employé, nombre de frappes clavier nécessaires pour illustrer les différentes actions. Ces éléments sont rassemblés pour partie à l’aide d’IA et de reconnaissance visuelle.

« Avec ces outils, nos clients, anciens comme nouveaux, peuvent déterminer la meilleure étape à suivre dans leur parcours d’automatisation intelligente et gérer de manière durable et efficace leur processus d’automatisation » explique David Moore, Senior VP stratégie et gestion produit chez Blue Prism.

Rappelons que Blue Prism est reconnu comme l’un des 4 leaders du Magic Quadrant RPA 2020 du Gartner avec UiPath, Automation Anywhere et WorkFusion.