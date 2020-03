Boomi, l’entité de Dell Technologies spécialisée dans l’intégration de données, annonce le lancement de son « Integration Center of Excellence » (ICoE).

Objectif de ce nouveau service : permettre aux entreprises d’accéder à une source unique d’informations sur les meilleures pratiques et recommandations en matière d’intégration de données et d mise en oeuvre d’IPaaS (Integration Platform as a Service).

Autrement dit, ce service est d’abord un référentiel pour les clients et partenaires de Boomi. Mais il propose également des frameworks réutilisables pour la réalisation et la gestion des intégrations. Le but est évidemment d’éviter aux partenaires et aux clients de sans cesse réinventer la roue. Avec plus de 10 000 clients, Boomi et ses partenaires ont déjà a eu à résoudre nombre de scénarios d’intégration qui sont ici référencés et mis à la disposition des abonnés au service, histoire d’accélérer et donc de réduire les coûts des intégrations.

Bonnes pratiques de développement et de gestion à la plateforme unifiée de Boomi sont aussi au menu afin d’aider DSI et développeurs à construire un environnement informatique plus productif, flexible et collaboratif.

« Fort de son expérience acquise auprès de plus de 10 000 clients, Boomi a développé le premier modèle ICoE adapté à l’ère de l’innovation rapide et distribuée, de l’IA, de l’IoT, des infrastructures multicloud et d’autres technologies dont les entreprises dépendent aujourd’hui », commente Chris Port, COO de Boomi. « Notre volonté est d’aider nos clients à tirer le meilleur parti de Boomi Unified Platform afin de promouvoir une expérience client unifiée en réalisant des intégrations, en réduisant leur endettement technique et en atteignant leurs objectifs de croissance et de transformation numérique. »

