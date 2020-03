La 1ère entreprise de service numérique française vient de mettre la main sur Advectas, l’un des plus gros acteurs du secteur en Suède et Danemark. S’il est évident qu’à court terme le français va pouvoir bénéficier de l’implantation locale d’Advectas et accéder à ses gros clients comme Ikea ou Volvo, il s’agit surtout pour Capgemini de renforcer sa présence auprès des entreprises qui veulent accélérer leurs activités par la Data Analytics.

Et notamment grâce à des niveaux d’automatisation et d’industrialisation très élevés, y compris par la collecte et l’intégration des données grâce à l’IA. Advectas déploie des solutions IBM, Qlik, SAP, Snowflakes, Alteryx ou Microsoft.

Comme l’indique Zhiwei Jiang, directeur de la ligne d’activités Insights et Data chez Capgemini : « Nous prévoyons – et nous contribuons activement à façonner – un marché en pleine croissance pour les solutions d’analytique, d’IA et les jeux de données prêts à l’emploi » même s’il ne constate pas d’’externalisation des projets d’Intelligence Artificielle qui « sont relativement précoces ».

Mais le marché commence à bouger et de plus en plus d’entreprises réfléchissent à des développements en IA.

Des activités et des domaines que les 400 collaborateurs présents en Scandinavie, accompagnés des 16 000 que compte le groupe dans le monde, sont prêts à développer pour les entreprises.

L’an passé Capgemeni a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 14 milliards d’euros, dont 50% dans le digital et le Cloud.

L’acquisition d’Advectas doit encore être validée par les autorités suédoises.