Traditionnellement, le Consumer Electronic Show est le grand rendez-vous annuel de l’électronique grand public et des fabricants de PC. Virtualisé en 2021, le CES a été l’occasion pour ces derniers de présenter leurs nouvelles machines réimaginées pour le télétravailleur…

Chaque année, les fabricants de PC profitent du CES pour présenter des prototypes de PC illustrant les tendances à venir sur lesquelles ils planchent ainsi que, à plus court terme, les nouvelles gammes qui animeront le marché durant le premier semestre. Le format virtuel du salon cette année ne contribuait pas à des démonstrations avant-gardistes. Néanmoins, les annonces ont été nombreuses d’autant que le marché du PC n’a jamais été aussi en forme depuis près d’une décennie, porté par le confinement et le besoin des foyers de se rééquiper pour assurer aussi bien télétravail qu’éducation en mode « à distance ».

Voici un florilège des nouveaux PC « professionnels » ou « entreprises » présentés lors de ce CES 2021. Ils tracent les contours du PC 2021 d’entreprise…

Dynabook revient en force

Dynabook est la nouvelle marque issue de l’ancienne division PC de Toshiba, revendue en 2018 à Foxconn, filiale de Sharp. Surtout positionnée sur le marché professionnel, l’entreprise perpétue les célèbres gammes Portégé, Satellite Pro et Tecra.

Durant le CES, la firme a présenté toute une nouvelle série de PC animés par les processeurs Core Mobile vPro de 11ème génération, justement lancés par Intel à l’occasion du CES. Les machines bénéficient du notable gain de performances de cette génération notamment en matière d’agilité graphique grâce au nouveau GPU intégré Intel Iris Xe.

Deux modèles ont particulièrement retenu notre attention :

* Vraiment ultrafin et ultranomade, le Tecra A30J pèse 1,4 Kg avec un écran 13,3 pouces et offre jusqu’à 14 heures d’autonomie.

* Probablement seul convertible sous la barre des 1 Kg (989 g), le Portégé X30W-J offre jusqu’à 16 heures d’autonomie et des ports Thunderbolt 4. Chose rare, il est aussi certifié « Microsoft Secured-Core PC ». Autrement dit, ce PC utilise plusieurs technologies de durcissement du firmware et du boot Windows.

        

Dell allie visio et confidentialité

Pas de gros chamboulement chez Dell. On reprend les mêmes gammes et on les affine en adoptant la génération 11 des Intel Core mobiles. Mais l’éditeur s’est inspiré de la pandémie et de ses conséquences sur les pratiques.

À l’instar de ses nouveaux moniteurs externes qui embarquent un bouton Teams, le nouveau Dell Latitude 9420 « 2-in-One » est un PC convertible très fin qui fait la part belle à la visioconférence.

La Webcam est protégée par un cache « SafeShutter » qui s’ouvre et se ferme automatiquement lorsque vous lancez certaines applications (que vous avez spécifiées). Elle est gérée par une IA qui ajuste automatiquement les corrections lumineuses qui s’imposent et floute le fond quel que soit le logiciel utilisé (donc y compris sur les logiciels visio qui ne proposent pas une telle option).

Le clavier possède également une touche pour sécuriser la caméra et une autre pour sécuriser les micros. Enfin, l’appareil propose deux haut-parleurs en haut et 2 haut-parleurs en bas pour renforcer l’effet surround et offrir une expérience sonore 3D. WiFi 6 et BT 5.1 sont présents en standard. Un modem LTE 5G à eSim sera aussi proposé en option.

         

Lenovo continue d’explorer de nouvelles pistes…

Beauté, finesse, légèreté… Déjà 9 générations de X1 Carbon, le fer de lance de Lenovo qui chaque année s’évertue à en faire le PC professionnel idéal. Cette « Gen 9 » est animée par les nouveaux Intel Core vPro de 11e génération et embarque une nouvelle batterie 57 Whr pour offrir jusqu’à 16 heures d’autonomie loin de toute alimentation secteur. Pouvant embarquer jusqu’à 32 Go de RAM, ce X1 Carbon joue la carte de la sécurité. Un capteur de présence humaine intégré verrouille automatiquement la machine lorsque l’utilisateur s’éloigne. Lorsque celui-ci est de retour, il est automatiquement reconnu et authentifié par la reconnaissance faciale Windows Hello. La machine peut être équipée d’un affichage confidentiel en option qui rend l’écran illisible aux yeux curieux autour de vous.

Chez Lenovo, une autre machine a aussi attiré notre attention.

Le X1 Titanium Yoga est sans doute l’un des convertibles les plus fins au monde. Malgré son écran tactile (2256×1504 pixels, Dolby Vision HDR) rotatif, il ne mesure que 1,15 cm d’épaisseur et ne pèse que 1,15 Kg sur la balance ! Le tout animé par des processeurs Intel Core vPro 11ème génération avec WiFi 6, BT 5.1 et modem optionnel 5G. Il est équipé de deux ports Thunderbolt 4 (compatibles USB 4), de 4 micros pour mieux capter et isoler la voix, d’un système audio Dolby Atmos.

         

L’an dernier, Lenovo avait étonné avec son ThinkBook Plus doté de deux écrans dont un de type « e-Ink » pilotable au stylet et recouvrant le capot supérieur de l’appareil. Lenovo a dévoilé son successeur : le ThinkBook Plus Gen 2i. Plus fin (1,3 cm), plus léger (1,3 Kg), il bénéficie d’un nouvel écran e-ink, toujours monochrome mais animé par une nouvelle interface et permettant désormais aussi d’afficher les applications Windows habituelles et non uniquement des utilitaires dédiés. Motorisé par de l’Intel Core de 11ème génération, il embarque des ports Thunderbolt 4. L’autonomie en mode « e-ink » uniquement atteint 24H alors qu’elle est de 15H en mode normal en utilisant l’écran couleur est portée à 15 heures. En outre, il se recharge en sans fil, grâce à un tapis spécial EnergySquare.

         

Autre appareil étonnant et commercialisé sous la marque NEC PC (qui appartient désormais à Lenovo, le LaVie Mini est présenté comme une machine de Gaming mais il y a fort à parier qu’elle trouvera plus souvent sa place dans les entreprises que dans les poches des gamers.

Car ce minuscule PC peut clairement servir des besoins métiers et des scénarios professionnels très spécifiques par son ultra compacité. Notamment partout où la tablette ne dépond pas au besoin par manque de clavier physique.

Cet ordinateur doté d »un écran de 8 pouces de 1900 x 1200 pixels pèse 579 grammes et mesure 20 cm de large. Il est animé par un processeur Core i7 de 11 ème génération avec GPU Intel Xe.

Son écran intègre une webcam avec capteur infrarouge pour une reconnaissance faciale Windows Hello. 16 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD, WiFi 6, BT 5.1, 2 ports UXB Type-C… tout est là. Malgré la compacité.

          

HP soigne le design et les performances

Sorti fin 2019, le HP Elite Dragonfly a immédiatement séduit les entreprises par son look très « classieux », sa conception convertible, sa finesse et sa robe bleue irisée.

HP le modernise avec une version Elite DragonFly G2 conservant l’esthétique irréprochable du premier modèle mais offrant des performances boostées par des processeurs Intel Core vPro de 11ème génération. Il en résulte le support de 32 Go de RAM, la présence de ports Thunderbolt 4, le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1, et un son signé Bang & Olufsen. Grande originalité, la machine embarque la petite puce de Tile pour la géolocaliser au travers de ce célèbre service si elle est égarée ou volée même lorsqu’elle est éteinte. Autres fonctionnalités de sécurité intégrées, une touche sur le clavier permet de contrôler un masque sur la Webcam pour la rendre inopérationnelle. Elle embarque également les technologies antimalwares HP Sure Sense et HP Sure Click, et les technologies de protection du démarrage et du système HP Sure Start et HP Sure Run. La machine peut être équipée d’un écran anti « yeux curieux » HP Sure View Reflect.

           

Désormais, HP a plus d’un dragon dans son sac.

Le constructeur décline son fer de lance dans une version « HP DragonFly Max » qui abandonne la robe bleutée au profit d’un « Sparkling Black », très réussi.

Il se différencie du modèle G2 par une Webcam intégrée de 5 MP (contre 1,2 MP sur le G2), par la présence de 4 micros optimisés pour les conférences en visio (contre 3 mics sur le G2) et enfin par la technologie HP Eye Ease de son écran pour limiter la lumière bleue et ajuster de façon très précise l’affichage en fonction des conditions de lumière.

Le Max reprend sinon les caractéristiques techniques du G2 et ses fonctionnalités de sécurité d’entreprise. A commencer par la touche de verrouillage de la Webcam et la puce Tile pour traquer l’appareil en cas de vol.