Éditeurs, fournisseurs de services, fournisseurs d’infrastructures, répondent à l’appel du Secrétaire d’État au Numérique et rendent gratuits, pendant la durée de la crise, leurs offres les plus utiles en cette période de confinement pour permettre aux entreprises de fournir à leurs collaborateurs les moyens de travailler de chez eux, tout en renforçant les sécurités.

Nos confrères d’IT For Business publient une liste, mise à jour régulièrement, de ces services d’entreprise accessibles gratuitement et qui vont permettre aux DSI et aux responsables IT d’expérimenter de nouvelles technologies et de fournir – sans débourser le moindre centime – des services qui s’avèrent momentanément indispensables.

C’est un peu comme si toutes les entreprises pratiquaient ce que Google fait si bien depuis des années : du « bêta testing » à grande échelle.

Un moyen comme un autre d’accélérer la transformation numérique de certains processus, certes un peu dans l’improvisation, et de vérifier si les solutions envisagées et ainsi testées en conditions réelles répondent au besoin.

IT FOR BUSINESS : Coronavirus : la solidarité s’exprime aussi chez les fournisseurs de solutions IT