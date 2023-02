Pour évoquer l’avenir des PABX et les prochaines révolutions de la téléphonie et de la connectivité, Sylvain Lecoustey, directeur général d’Alcatel-Lucent Enterprise en France est notre invité de la semaine.

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) est une entreprise qui fournit des solutions de réseau, de communication et de cloud pour les entreprises du monde entier. Elle s’est fixée comme mission de connecter tous vos équipements et vos collaborateurs au travers de solutions modernes du Digital Age Networking.

Alors que l’entreprise a réalisé une excellente année 2022 et vient de clôturer son évènement, Connex’23 célébrant ses partenaires, Sylvain Lecoustey, directeur général d’Alcatel-Lucent Enterprise en France est notre invité de la semaine. Il revient avec Jean-François Le Nilias sur les évolutions de la téléphonie, du WiFi, de la connectivité. Il explique comment l’IA commence à s’infiltrer dans ces univers et dans l’UCaaS au travers de la maintenance prédictive et des nouveaux services offerts aux utilisateurs.

Enfin, il explore plus en détails comment les PABX évoluent avec des offres comme « Purple on Demand ».

