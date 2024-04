OpenAI annonce la généralisation à tous les abonnés ChatGPT Plus d’une fonctionnalité jusqu’ici en bêta : la capacité de l’IA à mémoriser des détails personnels pour ne plus avoir à les préciser à chaque session. Une généralisation qui s’arrête malheureusement aux frontières Européennes.

En février dernier, OpenAI annonçait une fonctionnalité « Memory » permettant d’apprendre à ChatGPT des informations qu’ils puissent réutiliser en contexte à chaque session. L’idée étant de rendre finalement l’IA plus personnalisée et de s’assurer qu’elle sache par exemple que vous attendez toujours des réponses en Français, que Nemo est le nom de votre chien et non un personnage de Disney, que vous développez en Python et pas en JavaScript, que vous êtes allergique aux aubergines et votre femme au lactose, etc…

La fonctionnalité permet même à l’IA ChatGPT de découvrir seule, au travers de vos échanges avec elle, des informations pertinentes à mémoriser. Nouveauté par rapport à la Bêta, l’IA informe désormais l’utilisateur lorsqu’elle mémorise une information ou met à jour sa mémoire. Mieux encore, un nouvel écran « Manage Memories » permet de vérifier tout ce que ChatGPT Plus a mémorisé vous concernant ! Il est alors facile de lui faire oublier certaines informations mémorisées par erreur ou inutilement.

Pour faire mémoriser quelque chose, il faut activer la fonction « Memory » dans la section Personnalisation des « Paramètres ». Puis il suffit soit de lui indiquer en discutant avec l’IA ce qu’elle doit mémoriser, soit de la laisser faire.

Seul bémol, la fonction n’est ni disponible en Europe ni disponible en Corée, deux pays dont les règlementations semblent poser un souci de conformité à OpenAI déjà régulièrement accusée de ne pas respecter le RGPD…

À lire également :