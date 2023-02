Cohesity renforce sa plateforme unifiée de gestion des données avec une version 7.0 qui durcit encore les accès à privilège et accélère la récupération des données en cas d’attaques réussies sur les infrastructures on-prem ou cloud de l’entreprise.

Alors que les DSI luttent contre la vaste attaque menée sur les infrastructures VMware (exploitant une ancienne faille de l’hyperviseur ESXi au cœur de vSphere), Cohesity lance la version 7.0 de son logiciel Cohesity Data Cloud, son arme clé pour aider les entreprises à gérer de façon unifiée les données à travers les clouds et datacenters et à se préserver des ransomwares et des violations de données.

Et l’essentiel des nouveautés de cette version 7.0 se focalisent justement sur le renforcement de la sécurité des données. Un maître mot gouverne cette nouvelle mouture : la cyber-résilience.

Typiquement, Cohesity aidait déjà les entreprises à assurer l’immuabilité de leurs données et de leurs sauvegardes, l’isolation par « cyber vaulting » (grâce à des copies déconnectées de la production) au travers des services DataHawk, la récupération quasi instantanée à grande échelle (pour assurer une reprise d’activité rapide).

Cohesity 7.0 y apporte différentes améliorations :

– Des contrôles d’accès renforcés pour les comptes administratifs à privilèges pour une gestion encore plus stricte des comptes sensibles et rendre plus difficile la perversion des données de sauvegardes par les acteurs malveillants. Il est même possible d’imposer une approbation par deux administrateurs différents pour lancer certaines commandes.

– L’accélération de la récupération des fichiers et objets après une attaque ransomwares dans SmartFiles, la solution de stockage hybride « fichiers et objets » optimisée pour les données non structurées. En outre de nouveaux tableaux de bord permettent de mieux analyser l’utilisation des NAS tierces pour les aider à les déplacer sur SmartFiles afin d’offrir rétention à long terme et immuabilité.

– La prise en charge d’AWS GovCloud pour les clients qui doivent respecter des exigences strictes de conformité et de sécurité.

« Les entreprises sont confrontées à d’immenses défis en termes de gestion et de sécurisation de leur patrimoine de données, dans le cloud et sur site, principalement à cause de la menace par ransomwares et du vol de données. La protection et la sécurisation des données doivent être mis en place bien avant une attaque… », rappelle Chris Kent, vice-président, Marketing des produits et des solutions, Cohesity. « Cohesity Data Cloud 7.0 ajoute une nouvelle couche de protection et de récupération des données les plus critiques pour les entreprises. Nous constatons que nos clients sont confrontés à des menaces quasi perpétuelles de la part d’acteurs malveillants externes et internes, et grâce à ces dernières améliorations, les clients peuvent faire face à ces défis bien plus en amont. »

