Sécurité, agilité, sobriété : les entreprises françaises accélèrent leur mutation numérique en misant sur le cloud pour piloter leurs infrastructures critiques. Portées par les impératifs de cybersécurité, d’agilité organisationnelle et de responsabilité environnementale, les stratégies cloud redéfinissent aussi la gestion de la sécurité physique.

Face à l’accélération des mutations économiques et technologiques, la transformation digitale des entreprises est un impératif stratégique pour rester compétitif. Elles doivent concevoir le changement non pas comme une contrainte, mais comme un levier d’évolution continue.

Pourtant, alors que 94 % des entreprises utilisent le cloud pour leurs opérations (selon le rapport Genetec : État de la Sécurité Physique 2025), la majorité d’entre elles continuent d’exploiter des systèmes sur site coûteux, rigides et exposés aux menaces.

Alors qu’en adoptant une vision à long terme et en intégrant l’agilité à chaque niveau, elles se donneront les moyens de rester compétitives dans un environnement en mutation constante.

Ainsi pour optimiser leur transformation digitale, les entreprises doivent privilégier les outils stratégiques comme le logiciel en tant que service (SaaS). Il est donc crucial de mettre en lumière les bénéfices que la technologie cloud apporte en termes de flexibilité, de réduction des coûts, d’accessibilité à l’innovation et de renforcement de la cybersécurité.

Gérer la sécurité autrement : plus d’efficacité, moins de contraintes

Aujourd’hui, les entreprises font face à une gestion de la sécurité physique de plus en plus complexe. Multiplication des sites, croissance externe, exigences réglementaires croissantes, maintenance lourde des équipements : ces contraintes freinent l’efficacité opérationnelle. C’est là qu’intervient le modèle SaaS (Software as a Service). Plutôt que d’investir dans des serveurs et des infrastructures physiques, les organisations peuvent centraliser la gestion de leurs caméras de vidéosurveillance, de leurs accès et de leurs alertes en temps réel sur une seule plateforme cloud.

Avec cette solution, un responsable de la sécurité peut, depuis un simple tableau de bord en ligne, surveiller plusieurs sites, ajuster les accès des employés à distance, ou encore être alerté immédiatement en cas d’intrusion. Fini les complications techniques : tout est accessible en quelques clics, avec des mises à jour automatiques et un support technique assuré par le fournisseur.

Sécurité et souveraineté : un frein légitime mais dépassé

L’un des principaux freins à l’adoption du cloud en matière de sécurité physique reste la crainte liée à la souveraineté des données. Pourtant, les solutions SaaS actuelles intègrent des hébergements conformes aux réglementations locales, avec des infrastructures cloud basées en Europe et des protocoles de chiffrement avancés. De plus, ces services permettent une redondance des données, assurant une continuité de service même en cas de panne locale.

Un levier pour la cybersécurité et la performance environnementale

Opter pour une gestion cloud de la sécurité physique, ce n’est pas seulement gagner en efficacité, c’est aussi renforcer la cybersécurité. Contrairement aux systèmes sur site qui nécessitent des mises à jour manuelles et qui sont souvent obsolètes face aux nouvelles menaces, les solutions SaaS bénéficient d’améliorations continues et de correctifs automatiques. Une approche essentielle alors que les cyberattaques contre les infrastructures critiques augmentent chaque année.

Enfin, en réduisant la dépendance aux serveurs physiques et en optimisant la gestion énergétique des équipements, ces solutions contribuent à un modèle plus durable. Moins de matériel, moins de consommation énergétique, et une meilleure allocation des ressources : un atout pour les entreprises soucieuses de leur empreinte environnementale.

Vers une adoption accélérée du SaaS en France

Face aux défis économiques, sécuritaires et environnementaux, la transformation numérique de la sécurité physique n’est plus une option, mais une nécessité. Les entreprises qui adoptent ces nouvelles technologies ne se contentent pas d’optimiser leurs coûts et leur gestion : elles s’assurent une meilleure résilience face aux menaces et une flexibilité essentielle dans un monde en mutation. Le cloud n’est plus l’avenir de la sécurité physique : il en est déjà le présent.

____________________________

Par Bruno Seon, Responsable des comptes Enterprise chez Genetec

